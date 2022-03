Blitzermarathon am Donnerstag: Hier wird im Ries geblitzt

24 Stunden lang wird ab Donnerstag in Bayern geblitzt – und dementsprechend auch im Nördlinger Ries. Wo die Polizei steht.

In ganz Europa findet am Donnerstag, 24. März, der sogenannte Speedmarathon statt: Das heißt, es wird 24 Stunden lang geblitzt. Denn laut dem bayerischen Innenminister Joachim Herrmann ist zu schnelles Fahren die Hauptursache für schwere Verkehrsunfälle. 109 Personen seien im vergangenen Jahr in Bayern durch Geschwindigkeitsunfälle getötet wurden.

Das Ries ist in der Hinsicht eine Ausnahme, denn im vergangenen Jahr gab es keine einzige Person, die aufgrund eines Verkehrsunfalls in der Region starb. Dennoch zeigt die kürzlich veröffentlichte Verkehrsstatistik: Es gab 2021 mehr Unfälle wegen überhöhter oder nicht angepasster Geschwindigkeit. 73 Fälle registrierten die Beamten für das vergangene Jahr, im Vorjahr waren es 56.

Blitzermarathon: Hier wird in Nördlingen und im Ries geblitzt

Daher hatte Nördlingens Polizeichef Walter Beck sowieso angekündigt, vermehrt Tempomessungen durchzuführen.

Am Tag des Blitzermarathons wird zum Beispiel an der B 29 bei Baldingen geblitzt – kein Wunder, die Stelle war früher ein Unfallschwerpunkt. 2020 gab es dort drei Unfälle. Doch im vergangenen Jahr hatte sich die Lage entschärft, ein Unfall mit einer leicht verletzten Person ereignete sich dort 2021. Zwei Unfälle gab es an der Staatsstraße 2221 bei Alerheim, auch dort werden die Beamten am Donnerstag vor Ort sein.

Die Blitzerstellen im Ries sind an folgenden Standorten platziert:

Alerheim, Staatsstraße 2221 zwischen Alerheim und Fessenheim

Deiningen, Staatstraße 2213 zwischen Deiningen und Fessenheim

Deiningen, Hauptstraße

Harburg, B25 zwischen Harburg und Möttingen

Marktoffingen, B25 Ortsdurchfahrt

Möttingen, Ortsdurchfahrt

Nördlingen, Innerer Ring, Wemdinger Straße

Nördlingen, Kerschensteiner Straße

Baldingen, B 29

B 466 zwischen Nördlingen und Oettingen

Oettingen, Staatsstraße 2221 zwischen Oettingen und Auhausen, Einmündung Lehmingen

Wallerstein, B25

Wechingen, Staatsstraße 2221, Ortsdurchfahrt

Wemding, Staatsstraße 2213, zwischen Wemding und Fessenheim

Laut Innenminister Herrmann sollen alle Verkehrsteilnehmer wachgerüttelt werden, damit sie sich an die Tempolimits halten: "Es geht nicht darum, möglichst viele Verwarnungen auszusprechen oder Bußgeldbescheide zu verschicken", wird Herrmann auf der Homepage des Innenministeriums zitiert.

Im vergangenen Jahr waren 7036 Personen beim Blitzermarathon in Bayern erwischt worden. Ein Motorradfahrer fuhr bei Bubesheim (Landkreis Günzburg) mit 231 Stundenkilometern – statt der erlaubten 100.