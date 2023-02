Das Bild dieser Galaxie ist 13,4 Milliarden Jahre alt

Was ist der Unterschied zwischen Planetarium und Sternwarte? Und warum sieht man durch ein Teleskop nie ein aktuelles Bild? Die Rieser Sternenfreunde klären auf.

In einem Planetarium wird der Sternenhimmel an der Kuppeldecke mithilfe spezieller Projektoren künstlich erzeugt und realitätsnah dargestellt. Dort erhält der Besucher einen guten Einblick in den Sternenhimmel und läuft nicht Gefahr, durch Regen, Wolken oder Nebel keine Sterne sehen zu können. Die Kuppel des Planetariums öffnet sich nicht. In einer Sternwarte, auch astronomisches Observatorium genannt, betrachtet man dagegen mit wissenschaftlichen Instrumenten den natürlichen Sternenhimmel. Es gilt dabei die Regel: Je größer das Teleskop, umso tiefer der Blick ins Weltall.

Zur Beobachtung des Nachthimmels wird die Kuppel der Sternwarte geöffnet, sodass bei klarer Sicht mithilfe guter Teleskope ein fantastischer Blick auf die Sterne und Planeten möglich ist. Allerdings muss man in Kauf nehmen, dass die Beobachtung durch Witterungseinflüsse eingeschränkt sein kann oder ganz entfallen muss. Es gibt enge Verbindungen zwischen den Sternwarten und Planetarien: In den Sternwarten wird mit hochwertigen Teleskopen immer exakter beobachtet. Planetarien profitieren davon und können den künstlichen Sternenhimmel genauer darstellen.

Mit einem Teleskop Objekte außerhalb unserer Galaxie sehen

Nicht nur die Sternwarten haben sich mit leistungsfähigen Teleskopen weiterentwickelt, auch die Planetarien setzen modernste Technik ein. Der Besucher eines modernen Planetariums macht es sich auf kippbaren Stühlen oder Sesseln unter der Kuppel bequem und lässt sich in den Weltraum entführen. Musikuntermalung und lehrreiche Erläuterungen bieten eine tolle Erlebnisastronomie mit Vorführungen zu verschiedenen Themen wie Planeten, Sternbilder oder die Geschichte unseres Sonnensystems. Beide Einrichtungen, Sternwarte und Planetarium, befinden sich häufig in einem großen Anlagenkomplex. In den Sternwarten werden sowohl einzelne Himmelskörper unseres Sonnensystems und der Milchstraße, als auch extragalaktische Himmelsobjekte beobachtet. Darunter versteht man außergalaktische, also außerhalb unserer Galaxie befindliche Objekte.

Wenn wir in den Kosmos hinausschauen, sehen wir immer nur die Vergangenheit unseres Weltalls. Diese Tatsache ergibt sich daraus, dass das Licht von dem betrachteten Objekt bis zur Erde mit einer Geschwindigkeit von rund 300.000 Kilometern pro Sekunde unterwegs ist. Da beispielsweise der Mond im Mittel circa 380.000 Kilometer von der Erde entfernt ist, sehen wir ihn so, wie er vor 1,3 Sekunden gewesen ist. Das ist natürlich kein Problem. Bei der Sonne ist das Licht bis zur Erde bei circa 150 Millionen Kilometern Entfernung schon etwa 8,3 Minuten unterwegs. Die Bilder von der Sonne sind also bereits vor 8,3 Minuten entstanden. Man kann davon ausgehen, dass sich in dieser Zeit nichts Wesentliches ereignet hat.

Magellansche Wolken sind 180.000 Lichtjahre von der Erde weg

Aber gilt das auch noch für den nächsten von einer Sternwarte beobachteten Fixstern, dem Dreifach-System Alpha Centauri? Es ist 4,37 Lichtjahre von der Erde entfernt und heute so zu sehen, wie es vor 4,37 Jahren gewesen ist. Noch kritischer wird die Frage nach dem heutigen Stand der beobachteten nächsten Galaxien, den Magellanschen Wolken. Sie sind circa 180.000 Lichtjahre von der Erde entfernt. Demnach sind die Informationen über diese Galaxie bereits 180.000 Jahre alt.

Schließlich wurde jetzt mithilfe des Weltraumteleskops Hubble die bisher fernste Galaxie entdeckt. Sie ist 13,4 Milliarden Lichtjahre von der Erde entfernt. Das bedeutet, dass wir diese Galaxie so sehen, wie sie vor 13,4 Milliarden Jahren gewesen ist. Das Alter des Weltalls geben Experten mit 13,8 Milliarden Jahren an. Damit wäre man nur noch circa 400 Millionen Lichtjahre von der äußersten Galaxie des Weltraumes entfernt.

Den Urknall bald live sehen?

Bedeutet die Entdeckung nun, dass wir bald den Urknall und die Entstehung unseres Weltalls sozusagen live verfolgen können? Denn wenn wir die äußerste Galaxie des Weltalls sehen könnten, dann sähen wir sie so, wie sie vor 13,8 Milliarden Jahren bei der Entstehung des Weltalls gewesen wäre.

