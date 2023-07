Wenn das ganze Dorf zusammenhilft

Bei 32 Grad leere Maßkrüge schichten, macht eigentlich keinen Spaß. Warum es doch richtig ist, genau das zu tun, schreibt unsere Kolumnistin.

Vor nicht allzu langer Zeit fand in meinem Dorf ein großes Fest statt. Eins von den Festen, von denen man schon drei Jahre vorher weiß, dass sie stattfinden werden und wenn man wahrer Insider ist, dann schon sechzehneinhalb Jahre vorher, weil man bereits ausgerechnet hat, wann wieder gefeiert wird.

Diese Art von Festen sagen mir (wie bereits mehrfach subtil erwähnt) eher weniger zu, aber als provinzielle und dann halt auch ein klein wenig patriotische Vereinsmeierin komme ich nicht umhin, irgendwie doch teilzunehmen. Und dass zwischen „irgendwie teilnehmen“ und „aktiv mitwirken“ bei Dorffesten dann doch ein sehr schmaler Grad ist, stellte ich spätestens dann fest, als ich mich in der Spühlstraße am Ausschank wieder fand, wo ich bei 32 Grad leere Maßkrüge schichtete.

Friedvollere Gedanken tauchen auf

Hinter mir lief durchgehend die Blasmusik, an meinem Rücken durchgehend der Schweiß. Und in meinem hochroten, schweißbeperlten Kopf hätte sich beinahe der traumatisierte Gedanken breit gemacht, warum ich mir hier sowas antue. Und für wen überhaupt. Und warum zur Hölle ich in diesem Moment nicht an einem Badesee liege und Aperol schlürfe. Beinahe. Wären da nicht ein paar andere, friedvollere Gedanken aufgetaucht.

Gedanken darüber, welch beeindruckender Kraftakt hinter einem solchen Fest steckt und mit welch selten gewordener Selbstlosigkeit ein jeder seinen Teil dazu beiträgt. Da werden Kuchen gebacken und Garnituren aufgestellt. Äcker präpariert und Hofeinfahrten geschmückt. Da werden Dienstpläne erstellt und sogar Straßen gekehrt (nicht, dass meine Mama das pflichtgemäß nicht sowieso ähm jeden Samstag also äh machen würde). Egal ob treues Vereinsmitglied oder angeheiratete Tante, ob Nachbar oder früher mal ortsansässige Bekannte, ob Schwippschwager oder erste feste Freundin. Das Dorf hilft zusammen. Weils anders nicht geht. Und das, denke ich mir, während ich Bierkrug Nummer 154 staple, ist doch der ursprünglichste Gedanke einer Dorfgemeinschaft.

