Neue Ausgabe: Das sind die Zuckerguss-Bäckerinnen aus dem Ries

Mehrere Bäckerinnen aus dem Ries haben ihre Kreationen für unser neuestes Zuckerguss-Heft eingereicht. Was sie zum Backen gebracht hat.

Frühling und Ostern stehen vor der Tür und bieten eine Gelegenheit, neue Backrezepte auszuprobieren. Wir haben deshalb mit vier Bäckerinnen aus der Region gesprochen, deren Rezepte in der Frühjahrsausgabe des "Zuckerguss" entdeckt werden können.

Rita Kritsch, in der Hand die Nuss-Nougat-Blume Foto: Helga Egetenmeier

Der Lieblingskuchen der Familie von Rita Kritsch aus Bollstadt ist ihre "Nuss-Nougat-Blume". Auch wenn es mal schnell gehen muss, sei sie der perfekte Kuchen, da das Hefegebäck warm besonders knusprig sei. Rita Kritsch schätzt den Geschmack des Hefeteigs, wie auch dessen einfache Verarbeitung. Wenn sie bäckt, bei Familienfeiern auch mit aufwändigeren Rezepten, verwendet sie die Eier der eigenen Hühner. Neben einer Hexentorte kommt auch gelegentlich Figürliches auf den Tisch. So gab es um die Osterzeit mal ein Häschen auf grünem Marzipangras, verziert mit echten Gänseblümchen, und die Enkelin erhielt zu ihrem Geburtstag als Marienkäfer verzierte kleine Torten. Traditionelles, wie die Rieser Küchle, backe sie auch, gern gemeinsam mit ihrer Schwiegertochter, sagt Rita Kritsch.

Jessica Hansel mit einem Schoko-Nuss-Kuchen. Foto: Helga Egetenmeier

Backen sind das Hobby und Torten die Leidenschaft von Jessica Hansel aus Heroldingen. Ihr Interesse entbrannte, als sie 2015 für ihre Projektarbeit in der Montessori-Schule ein Backbuch zusammen stellte. Dafür wählte sie zwanzig Rezepte aus, die sie zuvor ausprobierte. Zwei Kriterien hatte sie sich für die Aufnahme gesetzt: Die Kuchen mussten ihr schmecken und einfach zu backen sein. So wurde sie durch ihr Buch zur experimentierfreudigen Hobby-Bäckerin. Mittlerweile produziert sie ein bis zwei Torten die Woche, mit denen sie ihre Familie und Freunde begeistert. Doch bei Jessica Hansel gibt es keine Torte zwei Mal, und so war auch die "Fruchtige Maracuja-Torte" für den Zuckerguss ein Unikat. Sie habe eine große Freude am Erfinden und kreiere aus ihren Ideen und den vorrätigen Zutaten immer wieder Neues, sagt Jessica Hansel. Eine Arbeit, die sie gerne macht, die sie aber auch wertgeschätzt sehen will. Ihre Kreationen, die meist aus Biskuit bestehen, verkleidet sie am liebsten mit Sahne oder Creme. Wichtig ist ihr, die ihre Torten auch gern selbst genießt, dass diese sowohl optisch interessant, als auch wohlschmeckend sind.

Bäckerin aus Nördlingen nutzt einen 3D-Drucker für Schokoladenfiguren

Frisches Obst, wenn möglich, aus dem eigenen Garten, und nicht so viel Zucker, verwendet Susanne Vitzthum aus Nördlingen für ihre Torten. Denn der Geschmack des Hausgemachten und die saisonalen Früchte sind ihr wichtig. So füllt sie ihre farbenfrohe "Obst-Quarktorte" mit Blaubeeren, Erdbeeren und Pfirsichen. Die Dekoration der Torte müsse mit ihrer Füllung übereinstimmen, erklärt Susanne Vitzthum ihr Konzept. Auch sei Backen für sie das perfekte Hobby, bei dem sie Entspannung findet. Deshalb steht sie meist dreimal die Woche dafür in der heimischen Küche. Am Wochenende lebt sie ihre Freude am Backen für das Kuchenangebot im Café Crater aus. Zwischen vier bis sechs Torten stellt sie dafür her, dazu auch einen glutenfreien Apfelkuchen. Seit Kurzem hat sie mit einem 3D-Drucker für Schokoladenfiguren ihre Dekorationsmöglichkeiten erweitert. Denn sie steckt viel Liebe in die Details ihrer Torten, da das Auge immer mitesse.

Ina Prentner Foto: Helga Egetenmeier

Mit 22 Jahren habe sie zum Backen gefunden, erzählt Ina Prentner aus Megesheim. Ihre Tante schenkte ihr damals ein Backbuch. Und gleich ihr erster Versuch, eine Mikado-Torte, kam gut an. Ihr Sohn, der von ihr zu seinem 18. Geburtstag eine Regenbogentorte bekam, hatte die Idee, sie solle sich beim im Zuckerguss bewerben. Und so reichte sie das Rezept zum Lieblingskuchen ihrer Familie, den "Mandarinen-Schnitten", ein. Auch wenn sie immer wieder auf bewährte Rezepte zurückgreift, erklärt Ina Prentner, liebe sie Herausforderungen. So experimentiere sie beim Biskuitteig, indem sie unterschiedliche Zutaten verwendet. Und da sie trockene Kuchen selbst nicht gerne isst, bestehen ihre Kreationen meist aus Sahne und Früchten. Ihren Backstil beschreibt sie als klassisch, gern ohne Stärkemehl oder Fondant. Je nach Zeit, backe sie manchmal wenig, belege aber gelegentlich auch den ganzen Samstag die Küche. Und jedes Wochenende steht bei ihr ein Kuchen auf dem Tisch.

