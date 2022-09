Ries

vor 5 Min.

Die Busfahrten der Fluthilfe Nordschwaben sind vorbei, doch die Erinnerungen bleiben

Plus Die Fluthilfe Nordschwaben hilft weiter im Ahrtal, wird aber nicht mehr mit großen Bussen in die Flutregion fahren. Was die Helferinnen und Helfer erlebt haben.

Der Aufkleber blätterte immer weiter ab, schildert Erwin Meilbeck. Kurz nach der ersten Fahrt ins Ahrtal habe er ihn bekommen. Meilbeck wendet sich seinem Mitstreiter Dieter Vierkorn zu, "gib mal deine Hand her", und zeigt so das Motiv: Zwei Hände, die sich halten, so, wie man jemanden eine Klippe heraufziehen würde. Und auf dem Aufkleber steht "You ahr not alone", sagt Meilbeck, "Du bist nicht allein". Are wie Ahr, der Fluss, geschrieben. Doch nach dem Helferfest in Marienthal Anfang August entfernte Meilbeck den Aufkleber, der für ihn Symbolkraft hat, nun schweren Herzens. Und auch die Fluthilfe Nordschwaben wird nicht mehr in großer Busbesetzung ins Ahrtal fahren, auch wenn man weiter helfen wird. Das Richtfest zur Eröffnung des Freundschaftshauses war für die Freiwilligen ein Abschluss.

