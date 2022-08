Diese Gemeinden können beim Heimat-Check noch zulegen

Aktuell findet der Heimat-Check statt, eine große Umfrage der Rieser Nachrichten, wie wohl sich die Menschen hier fühlen. Manchen Kommunen fehlen nur noch wenige Stimmen.

Bis 31. August können die Bürgerinnen und Bürger im Ries noch am Heimat-Check unserer Zeitung teilnehmen. Mit dieser großen Umfrage wollen wir herausfinden: Was gefällt Ihnen gut und was vielleicht weniger an Ihrer Heimat? In 14 Kategorien wie Sauberkeit, Verkehr oder Gastronomie können Sie Punkte vergeben und uns in einem zusätzlichen Textfeld schreiben, welche Anliegen Sie für Ihre Kommune haben. Das geht ganz einfach unter www.heimat-check.bayern. Dabei können Sie zudem 500 Euro gewinnen.

Doch damit das Ergebnis auch aussagekräftig ist, benötigen einige Gemeinden noch ein paar Teilnehmerinnen und Teilnehmer mehr – sonst können wir die Abstimmung nicht auswerten. Sehr knapp an der Grenze zur Mindestteilnehmerzahl befinden sich:

Ehingen am Ries

Hohenaltheim

Megesheim

Ein paar Stimmen mehr sind noch in diesen Orten nötig:

Amerdingen

Auhausen

Forheim

Maihingen

Doch auch wenn sich Ihre Heimatkommune nicht unter den genannten befindet, heißt das nicht, dass Ihre Stimme nicht nötig ist. Denn je mehr Menschen sich an unserer Umfrage beteiligen, desto interessanter werden die Ergebnisse. Über die eigene Heimat gibt es immer etwas zu sagen – ob das nun ein Missstand ist oder etwas, das ganz besonders gut läuft. Machen Sie mit unter www.heimat-check.bayern. (jltr)

Lesen Sie dazu auch