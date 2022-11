Diese Weihnachtsmärkte gibt es 2022 im Ries

Ob Advents-, Nikolaus- oder Weihnachtsmarkt: Zur Weihnachtszeit gehören Punsch und Glühwein. In diesen Orten läuten Wintermärkte die Weihnachtszeit ein.

Die ersten Verzierungen hängen in den Orten, die Tage werden spürbar kürzer und kühler: Der Winter naht. Und mit dem Winter rückt auch die Weihnachtszeit näher, die – erstmals seit drei Jahren – wieder Winter-, Weihnachts-, Nikolaus- und Adventsmärkte beschert. Die Vorfreude ist auch im Ries zu spüren, von Dischingen bis Fremdingen, von Bopfingen bis Kleinsorheim werden die Türen und Tore geöffnet und der Weihnachtszauber hereingelassen. Doch wann findet wo was statt?

Den Marktreigen eröffnet der Weihnachtsbasar in Kleinsorheim, wo der Dorf- und Bürgerverein am Samstag, 19. November, und Sonntag, 20. November, die Besucherinnen und Besuchern in den Welser-Stadel einlädt. Am Samstag zwischen 16 und 20 Uhr und am Sonntag zwischen 14 und 18 Uhr werden den Gästen zwischen Weihnachts- und Geschenkartikeln süße und deftige Speisen sowie Punsch und Glühwein serviert. An beiden Tagen kommt außerdem um jeweils 17.30 Uhr der Nussmärtel zu Besuch.

Der Weihnachtsmann kommt mit Geschenkeschlitten nach Oettingen

Im Hof des Heimatmuseums in Oettingen dürfen sich die Gäste an vier Tagen in Weihnachtsstimmung bringen: Von Donnerstag, 24. November, bis Sonntag, 27. November, findet dort der Christkindlesmarkt statt. Am Donnerstag ist der Markt von 16 bis 21 Uhr geöffnet, am Freitag und Samstag zwischen 16 und 22 Uhr. An letzteren beiden Tagen stellt sich der Weihnachtsmann jeweils zwischen 16 und 17 Uhr mit seinem Geschenkeschlitten für Erinnerungsfotos zur Verfügung. Zum Abschluss gibt es einen verkaufsoffenen Sonntag, der Christkindelsmarkt ist zudem von 12.30 bis 20 Uhr geöffnet.

Am längsten wird man durch den romantischen Weihnachtsmarkt in der Fußgängerzone und am Marktplatz in Nördlingen spazieren können. Zwischen Freitag, 25. November, und Freitag, 23. Dezember, können sich Gäste jeweils von Sonntag bis Donnerstag zwischen 11 und 19 Uhr sowie am Freitag und Samstag zwischen 11 und 20 Uhr an den zahlreichen Marktständen versorgen. Ein Höhepunkt ist auch in diesem Jahr der Nördlinger Krippenweg zwischen dem 25. November und dem 1. Januar, bei dem in der kompletten Altstadt insgesamt 37 Krippen zu bestaunen sind – sogar in der Türmerstube im Daniel.

Krippenweg durch Nördlingen, Nikoläuse in Reimlingen und Amerdingen

In Amerdingen folgt am 26. November für einen Tag die Dorfweihnacht im Schlosshof, die um 16 Uhr vom Nikolaus eröffnet wird. Außerdem wird es einen Streichelzoo geben. Am selben Tag gibt es zudem einen Adventsmarkt im Neresheimer Ortsteil Schweindorf, der ebenfalls um 16 Uhr auf dem Dorfplatz öffnet. Wie gewohnt erzählt Carmen Stumpf dort um 17.30 Uhr Märchen. Auch der Weihnachtsmarkt auf Schloss Reimlingen beginnt am 26. November, wird aber für zwei Tage geöffnet sein: Am Samstag von 15 bis 21 Uhr, am Sonntag von 11 bis 19 Uhr. An beiden Tagen sind das Foyer und die Kulturetage des Schlosses geöffnet, für die Kinder gibt es zudem jeweils um 17 Uhr eine Bescherung vom Nikolaus.

Verschneit oder nicht, die ersten Weihnachtsmärkte öffnen im Ries bald. Foto: Richard Lechner (Archivbild)

Der Gemeinde-Dorfmarkt Degge lädt in der Woche darauf am Freitag, 2. Dezember, nach Mönchsdeggingen ein. Zwischen 16 und 20 Uhr gibt es neben dem gewohnten Sortiment bei der Grundschule vor und im Schafstadel in der Almarinstraße Kunsthandwerk und verschiedene Spezialitäten für das leibliche Wohl, ehe ab 17 Uhr der Nikolaus auf die Kinder wartet. Etwas mehr Zeit hat man auf dem Nikolausmarkt in Bopfingen, wo die Würstchenbuden und Glühweinschänken zwischen 2. und 4. Dezember rund um den Marktbrunnen geöffnet haben. Am Eröffnungsfreitag wird das zwischen 17 und 22 Uhr der Fall sein, am Samstag zwischen 12 und 22 Uhr, am Sonntag zwischen 11 und 18 Uhr. Im Zuge des "Kunstvolle Weihnacht"-Adventskalenders am Rathaus wird auch während des Nikolausmarktes täglich um 18 Uhr ein Fenster von einem "Engel" geöffnet.

"Engel" öffnen den Adventskalender am Rathaus in Bopfingen

Am 3. Dezember gibt es auf dem Dorfplatz im Fremdinger Ortsteil Hochaltingen einen kleinen Weihnachtsmarkt, der um 16 Uhr startet. Bereits ab 13 Uhr gibt es dort auch einen Christbaumverkauf. Auf der Burg Katzenstein in Dischingen kehrt in diesem Jahr die romantische Burgweihnacht zurück, die am zweiten, dritten und vierten Adventswochenende jeweils am Samstag von 15 bis 21 Uhr und Sonntag von 11 bis 18 Uhr die Stauferburg in ein Winterland verwandelt. Ab vier Jahren kostet der Besuch zwar zwischen vier und sechs Euro, um die Burg zu erhalten. Der Eintritt muss allerdings nur einmalig gezahlt werden und berechtigt an allen weiteren Tagen zum Besuch.

In Ehingen am Ries veranstaltet die Feuerwehr am Sonntag, 4. Dezember, einen Weihnachtsmarkt auf dem Dorfplatz. Von 10 bis 18 Uhr bieten zahlreiche ortsansässige Vereine Schmankerl und Selbstgemachtes an, dazu wird es außerdem einen Christbaumverkauf geben. Einen Ort weiter lädt ebenfalls eine Feuerwehr zu ihrem "Weihnachtszauber" ein: Am 17. Dezember gibt es ab 15 Uhr in Fremdingen Würste, Schupfnudeln und Glühwein, ehe das Vororchester des Musikvereins Fremdingen ab 17 Uhr aufspielt.

Hinweis: Ein nicht gewerblicher Winter-, Weichnachts-, Advents- oder Nikolausmarkt in ihrem Ort ist in dieser Auflistung nicht zu finden? Schicken Sie uns gerne eine E-Mail an redaktion@rieser-nachrichten.de mit den Rahmendaten und Höhepunkten der Veranstaltung. Eine schöne Festzeit!