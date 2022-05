Eine Paddeltour auf dem Kanu durch das Ries – vielleicht zum letzten Mal?

Plus Der Andrang war größer als die Zahl der Plätze: Viele Bürgerinnen und Bürger wollten an der geführten Kanutour teilnehmen. Doch es gibt ein Problem.

Vierundzwanzig Sitzplätze hatte der Geoparkführer Markus Steinhöfer zu vergeben, etlichen Paddelwilligen musste er absagen und selbst im Nachhinein kamen noch Anfragen von Interessenten. Zweifellos: das Angebot einer geführten Kanutour im Rahmen der Rieser Kulturtage von Auhausen nach Oettingen war und ist begehrt. Vor allem die gemütliche Fahrt auf einem der langsamsten und natürlichsten Flüsse Bayerns spricht viele Menschen an, vor allem, weil sie auch mit Kindern problemlos zu bewältigen ist.