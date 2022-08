Eine Woche lang können Sie noch beim Heimat-Check abstimmen

Aktuell können Sie bewerten: Was gefällt Ihnen im Ries gut und wo sehen Sie Verbesserungsbedarf? Stimmen Sie ab.

Nur noch eine Woche lang können Sie bei unserem Heimat-Check mitmachen. In unserer großen Umfrage wollen wir wissen: Wie wohl fühlen Sie sich in Ihrer Heimatgemeinde? Von Amerdingen über Ederheim bis Wallerstein können Sie mitmachen und ihren Wohnort in 14 Kategorien bewerten.

Die Bandbreite der Fragen reicht von der grundsätzlichen Lebensqualität über das gastronomische Angebot und das Vereinsleben bis hin zu: Wie seniorengerecht ist Ihr Ort? Aber auch Verkehr, Einzelhandel, Sicherheit und Sauberkeit sind Kategorien, die Sie einordnen können. Auf einer Skala von eins bis zehn bewerten Sie, wie gut Ihre Heimat-Kommune in den einzelnen Bereichen abschneidet.

Bis zum 31. August können Sie sich an der Umfrage beteiligen. Besuchen Sie einfach die Homepage www.heimat-check.bayern und stimmen Sie ab. Das dauert nur rund fünf Minuten und noch dazu haben Sie die Chance, 500 Euro zu gewinnen.

Stimmen Sie beim Heimat-Check ab und bewerten Sie Ihren Wohnort

Über 2500 Menschen haben aus dem Landkreis Donau-Ries bereits mitgemacht, Nördlingen nähert sich der Marke von 500. Für das Ries folgen Harburg, Wemding, Oettingen, Wallerstein und Möttingen. Hinten liegen zur Zeit Auhausen, Amerdingen, Forheim, Hohenaltheim, Maihingen, Megesheim und Forheim. Machen Sie also mit, denn je mehr Teilnehmerinnen und Teilnehmer es gibt, desto aussagekräftiger wird die Umfrage. Und in einem freien Textfeld können Sie uns noch zusätzlich mitteilen, was Ihnen besonders gut gefällt, wo Sie vielleicht ein Problem in Ihrer Heimat sehen und wenn Sie mögen, auch was Ihnen an unserer Zeitung (nicht) gefällt.

Ein kleiner Einblick aus den bisherigen Antworten: Gerade in den kleineren Gemeinden wünschen sich die Menschen einen besseren öffentlichen Nahverkehr und mehr Angebote für Familien und Kinder. Doch die große Auswertung der Umfrage erfolgt natürlich erst nach dem Ende des Heimat-Checks. Also beteiligen Sie sich gerne. Denn wenn wir die Ergebnisse veröffentlichen, können Sie auch vergleichen: Wie schneidet meine Kommune im Vergleich mit den anderen ab? Stimmen Sie auf www.heimat-check.bayern ab. Wir sind schon gespannt, was Sie bewegt.

