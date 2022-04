Erst Corona, jetzt die Preissteigerungen: So reagieren Wirte im Ries

Plus Roastbeef acht Euro mehr pro Kilo, Öl doppelt so teuer: Gastronomen treffen die Preissteigerungen hart. Warum die Preise für Gäste nur moderat steigen.

Rindfleisch, Butter, Salat, Öl - viele Lebensmittel sind teurer geworden, und der Preisanstieg kann sich noch fortsetzen. Laut Statistischem Bundesamt lagen die Preise für Nahrungsmittel im März 6,2 Prozent höher als im Vorjahresmonat. Litt die Gastronomie erst vor Kurzem unter der Pandemie, so steht mit der Inflation nun das nächste Problem vor der Tür. Wie kommen die Rieser Gastronomen damit zurecht?