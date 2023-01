Exhibitionist im Ries im Zug unterwegs

Einer Frau fällt im Zug ein junger Mann auf, der sich den Schritt reibt. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Die Polizei sucht nach einem Mann, der durch exhibitionistische Handlungen auffiel. Am Montag, 9. Januar, gegen 17 Uhr, fuhr eine 31-jährige Geschädigte mit der Regionalbahn von Aalen in Fahrtrichtung Nördlingen. Beim Zwischenhalt des Zuges in Trochtelfingen am dortigen Bahnhof fiel der Frau laut Polizeibericht ein junger Mann auf der gegenüberliegenden Gangseite sitzend auf, welcher sich im Schritt rieb und seinen Penis in der Hand hielt.

Die Frau sei aufgestanden und haben den jungen Mann lautstark aufgefordert, dies umgehend zu unterlassen. Der junge Mann habe hierauf den Kopf geschüttelt und wortlos den Zug verlassen. Der bisher unbekannte Täter kann laut Polizei wie folgt beschrieben werden: etwa 16 Jahre alt, 173 Zentimeter groß, Statur kräftig, runde, volle Gesichtsform, kurze Haare, Brillenträger.

Der junge Mann trug eine graue Jogginghose und eine schwarz-grau karierte Sweatjacke, er trug zudem einen Rucksack bei sich. Die Polizei Nördlingen bittet um Hinweise, diese werden unter Telefon 09081/29560 entgegengenommen. (AZ)

