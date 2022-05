Freinacht im Ries: Unter anderem Fenster eingeworfen

In Nördlingen, Oettingen und Appetshofen kam es in der Freinacht zu mehreren Sachbeschädigungen. Die Polizei Nördlingen bittet um Hinweise.

Ein unbekannter Täter hat in der Freinacht in Appetshofen die Fenster einer Lagerhalle und eines Bauwagens eingeworfen. Die Lagerhalle befindet sich am nordwestlichen Ortsrand, daneben waren der Bauwagen sowie ein Lkw-Anhänger abgestellt. Beim Anhänger zerstörte der Randalierer laut Polizei die Beleuchtungsanlage. Dadurch entstand ein Gesamtschaden von mindestens 500 Euro.

Randale hat es nicht nur in Appetshofen gegeben

Auch in Oettingen wurde in der Freinacht randaliert: Ein Fenster eines leer stehenden Hauses wurde eingeschlagen, der Schaden beläuft sich auf etwa 100 Euro. In Nördlingen wurde außerdem ein Schaden in Höhe von 300 Euro verursacht. Im Bereich Stoffelsberg beschädigte eine unbekannte Person mehrere Mülleimer, Parkbänke, ein Holzgeländer und ein Verkehrszeichen. Die Polizei Nördlingen bittet in allen Fällen unter der Telefonnummer 09081/29560 um Hinweise. (AZ)