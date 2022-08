Ries

vor 50 Min.

Gibt es in den Kommunen im Ries ein Hitzekonzept?

Plus Lange Phasen der Trockenheit, Wetterextreme – all das wird durch die Klimakrise immer weiter zunehmen. Wie gehen die Kommunen im Ries damit um?

Von Bernd Schied

Hitzewellen und „Tropennächte“, in denen es so gut wie keine Abkühlung gibt und die vielen den Schlaf rauben: Wer hat dies in den vergangenen Wochen mit den extremen Temperaturen bis nahe an die 38 Grad Celsius nicht erlebt. Bereits seit Langem warnen Experten vor den gesundheitlichen Auswirkungen der Hitzebelastung, speziell für ältere Menschen. Lange andauernde Wellen machen jedoch nicht nur den Senioren zu schaffen – nahezu alle Altersgruppen sind dadurch weniger leistungsfähig. Auch das Ries blieb im Juli und August von den Wetterextremen nicht verschont.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

