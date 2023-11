Go Ahead: Zwischen Möttingen und Aalen fährt kein Zug

Die Bahnkundinnen und Bahnkunden müssen auf Schienenersatzverkehr umsteigen. Das teilt das Unternehmen Go Ahead mit.

Zwischen Möttingen und Aalen fährt bis einschließlich Montag kein Zug. Das teilt das Unternehmen Go Ahead mit. Gründe seien Arbeiten an Leit- und Sicherungsanlagen sowie die Inbetriebnahme des Elektronisches Stellwerks in Nördlingen. Ein Schienenersatzverkehr wurde eingerichtet. (AZ)