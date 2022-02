Hin und Her um KfW-Förderung: Kritik bleibt bestehen

Plus Erst wurde die KfW-Förderung kurzfristig gestoppt, dann kam die Entwarnung aus dem Wirtschaftsministerium. Doch das hilft nicht allen, heißt es aus der Bauinnung.

Ein junges Paar aus einem Nördlinger Ortsteil möchte sich im Ries ein Haus bauen. Als im vergangenen Jahr bekannt wurde, dass die KfW-Förderung für bestimmte Häuser ausläuft, wussten die beiden: Jetzt müssen sie sich beeilen. Denn sie wollten eine Förderung von 55.000 Euro, dazu einen Kredit von der KfW. "Du zahlst ein paar Jahre länger ab", sagt der Familienvater. Am 18. Januar habe die Bank den Antrag eingereicht, wenige Tage später aber verkündete das Wirtschaftsministerium einen sofortigen Stopp. Der wurde zwar mittlerweile zurückgenommen, doch das Paar wartet noch immer auf die Bestätigung.