Hohe Spritpreise: Schülertransport im Ries in seiner Existenz bedroht?

Plus Steigende Kraftstoffpreise sind für ein Rieser Transportunternehmen ein Problem. Es transportiert Schülerinnen und Schüler für die Lebenshilfe.

Wenn es gar nicht mehr anders geht, muss Sandra Hänle den Vertrag kündigen, schildert sie. Hänle betreibt zusammen mit ihrem Vater betreibt ein Transportunternhemen in Mönchsdeggingen. Das fährt auch Schülerinnen und Schüler zur Schule zur Hermann-Keßler-Schule der Lebenshilfe in Möttingen. Noch könne der Betrieb das leisten. Doch die steigenden Spritpreise machen ihnen zu schaffen.