Im Ries will ein Verein eine freie Schule aufbauen

Plus Noch ist nicht klar, wo die Kinder unterrichtet werden sollen. Der erste Elternstammtisch findet am heutigen Freitag im JuFa statt.

Im Ries sollen Kinder ab September 2023 an einer freien Schule unterrichtet werden. Dafür setzt sich der im Oktober neu gegründete Verein "Freie Schule Donau Ries" ein. Zunächst soll es die Primarstufen eins bis vier geben. Was bislang bekannt ist.