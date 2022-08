Jetzt noch beim Heimat-Check für das Ries abstimmen

Die große Umfrage unserer Redaktion, der Heimat-Check, endet in wenigen Tagen. So ist der aktuelle Stand kurz vor Schluss.

Der Countdown läuft: Bis Mittwoch, 31. August, können Sie sich noch am Heimat-Check der Rieser Nachrichten beteiligen. In dieser Umfrage bewerten Sie Ihren Heimatort in 14 Kategorien. Das reicht von der grundsätzlichen Lebensqualität über den Immobilienmarkt, die Versorgung mit Ärzten, ÖPNV und Verkehr bis hin zur Frage: Wie seniorengerecht ist der eigene Wohnort?

Die Umfrage dauert nur rund fünf Minuten und Sie können zudem 500 Euro gewinnen. Auf www.heimat-check.bayern können Sie abstimmen. Am Schluss gibt es außerdem ein freies Antwortfeld, in dem Sie uns mitteilen können, welche Themen Ihnen vorrangig ein Anliegen sind und wie zufrieden Sie mit unserer Zeitung sind.

Heimat-Check: Wie bewerten Sie Ihren Heimatort im Ries?

Im Landkreis Donau-Ries haben aktuell mehr als 3000 Personen abgestimmt. Nördlingen liegt im Landkreis aktuell vorne. Um Platz zwei im Ries streiten sich derzeit Oettingen und Harburg, die nur wenige Stimmen auseinanderliegen, gefolgt von Wemding. Mit einigem Abstand folgen Wallerstein und Möttingen.

Im Ries liegen diese Gemeinden aktuell weiter hinten: Amerdingen, Deiningen, Ederheim, Ehingen am Ries, Hohenaltheim, Maihingen, Marktoffingen, Megesheim, Munningen, Reimlingen und Wechingen. Es lohnt sich, abzustimmen: Denn je mehr Menschen sich an unserer Umfrage beteiligen, desto aussagekräftiger wird sie. Und Sie können klar ansprechen, in welchen Bereichen es aus Ihrer Sicht in Ihrer Kommune gut läuft oder wo es noch deutliches Steigerungspotential gibt.

Unsere Redaktion wird die Ergebnisse auswerten und präsentieren: Dann können Sie auch sehen, wie Ihr Heimatort im Vergleich mit anderen Kommunen im Ries abgeschlossen hat. Machen Sie mit unter www.heimat-check.bayern. Wir freuen uns über jede Antwort.

