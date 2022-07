Ries

vor 49 Min.

Konsumverhalten im Ries: "Der Geldbeutel sitzt nicht mehr so locker"

Viele Rieser verändern derzeit ihr Konsumverhalten, einige setzen bei den Lebensmitteln an.

Plus Preissteigerungen verändern das Konsumverhalten, auch bei den Menschen im Ries. In einigen Branchen spüren die Händler die Auswirkungen bereits massiv.

Von Lilly Geiß, Verena Mörzl, Tom Müller

Die steigenden Preise wirken sich auf das Konsumverhalten in der Bevölkerung aus. Während manche Branchen bereits unter den veränderten Kaufentscheidungen leiden, zeigt sich zumindest in der Region ein Positiv-Trend: In der Veranstaltungsbranche und im Tourismus wirkt noch ein Nachholeffekt. Man muss jedoch wirklich ganz deutlich sagen: noch.

