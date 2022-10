KTV-Mädels turnen sich von Sieg zu Sieg

Die Turnerinnen der KTV Ries stehen den sehr erfolgreichen Bundesliga-Herren in nichts nach. Der Oberliga-Mannschaft könnte der dritte Aufstieg in Folge gelingen.

Bei der KTV Ries zeigen derzeit mehrere Mannschaften beeindruckende Leistungen. Neben den KTV-Herren, die in der 2. Kunstturn-Bundesliga auf dem ersten Platz stehen, eilen auch die Rieser Turnerinnen von Erfolg zu Erfolg. Die höchstklassige Mannschaft der KTV-Damen führt die Tabelle der Oberliga II an, die Gauliga-Mädchen haben ebenfalls den ersten von zwei Wettkämpfen der Saison gewonnen. Ob die Oberliga-Mannschaft den dritten Aufstieg in Folge schafft ist aber noch nicht sicher.

"Vielen ist gar nicht bewusst, dass wir so hoch turnen", sagt Mona Nowatschek, die zusammen mit ihrer Mutter Diana 18 Turnerinnen der KTV Ries im Alter von vier bis 20 Jahren trainiert. Der Einsatz, den sie dafür betreiben, ist enorm: Bis zu vier Mal pro Woche trainieren selbst die kleinsten der Mädchen in der Schnitzelgrube bei der Hermann-Keßler-Halle. An Wettkämpfen nehmen 14 Turnerinnen teil: fünf in der Oberliga II (zweithöchste Liga in Bayern), fünf in der Gauliga (Schülerinnen D). Die "Kleinen", die noch nicht am Ligabetrieb teilnehmen dürfen, haben schon bei den Schwäbischen und Bayerischen Meisterschaften geturnt.

Serie von Aufstiegen begann 2018

Nach einem Umbruch in den Jahren 2016 und 2017, nach dem die in der 2. Bundesliga turnende Damenmannschaft nicht mehr bestand, wurde das heutige Oberliga-Team aus der gleichzeitig bestehenden Landesligamannschaft aufgebaut. Zu dieser Zeit hat der Bayerische Turnverband sein Ligasystem komplett geändert und hielt einen Einstiegswettkampf für alle Vereine ab, die eine Mannschaft melden wollten – die Karten wurden neu gemischt. "Wir waren relativ gut und wurden gleich in die Landesliga II eingeteilt", erinnert sich Trainerin Diana Nowatschek.

Seitdem geht es stetig bergauf: Im ersten Jahr stieg die Mannschaft in die Landesliga II auf, ein Jahr später direkt in die Oberliga II. Nachdem in den Jahren 2020 und 2021 wegen der Pandemie keine Wettkämpfe stattfanden, sind die KTV-Damen erst dieses Jahr erstmals in der Oberliga angetreten und haben auf Anhieb die ersten zwei von insgesamt drei Wettkämpfen gewonnen. "Das hätte ich wirklich nicht gedacht, weil wir nicht wussten, wie gut unsere Gegner sind", sagt Diana Nowatschek.

Ob es für die Rieserinnen noch weiter nach oben geht entscheidet sich sportlich gesehen an diesem Samstag, 15. Oktober, beim dritten Wettkampftag in Unterföhring. Allerdings ist es noch nicht sicher, ob es in dieser Saison überhaupt Auf- und Abstiege geben wird: Der Bayerische Turnverband hatte vor der Saison auf seiner Webseite verkündet, dass es keine Auf- und Absteiger geben wird, weil die Corona-Pandemie durch belegte Hallen noch Einfluss auf die Vorbereitung der Vereine genommen hat. Ob das noch gilt, ist unklar, der Eintrag ist jedenfalls gelöscht.

Lesen Sie dazu auch

Mona (links) und Diana Nowatschek trainieren die erfolgreichen Turnerinnen der KTV Ries. Foto: Maximilian Bosch

Ein Heimwettkampf würde der Popularität helfen

Dass von den Turnerinnen im Vergleich zu den Männern nicht so viel Notiz genommen wird, liegt auch am Unterschied zwischen den Wettkampfsystemen. Die Damen-Teams messen sich an zweitägigen Wettkämpfen, die über ganz Bayern verteilt stattfinden, während die Männer sich publikumswirksame Duelle in der eigenen Halle liefern. Wenn ein Damen-Wettkampf in der heimischen Hermann-Keßler-Halle stattfinden würde, wäre sicher auch mehr Aufmerksamkeit da. Die Überlegung dazu gab es zuletzt 2020, doch wegen der Pandemie wurde daraus nichts. Die Schwierigkeit liegt darin, dass die Halle dafür zwei Tage lang benötigt wird – wenn es in Zukunft klappt, wäre es aber auch finanziell eine gute Einnahmequelle für die KTV.