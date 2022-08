Letzte Chance zur Abstimmung beim Heimat-Check

Heute endet die Frist für unsere große Umfrage. Nördlingen könnte noch 700 Stimmen erreichen. Machen Sie jetzt noch schnell mit.

Seit über einem Monat wollen wir wissen: Wie wohl fühlen Sie sich in Ihrem Heimatort? Fast 3200 Menschen haben sich im Landkreis Donau-Ries bislang beteiligt. Doch falls Sie noch nicht mitgemacht haben, aber ein Anliegen haben, sollten Sie sich beeilen. Denn nur noch an diesem Mittwoch können Sie unter www.heimat-check.bayern mitmachen.

In 14 Kategorien vergeben Sie Punkte zwischen eins und zehn, je nachdem wie Sie ihre Heimat einschätzen. In einem freien Textfeld können Sie uns außerdem mitteilen, was in Ihrer Heimat im Ries besonders gut läuft oder wo es Probleme gibt. Die Umfrage dauert rund fünf Minuten und Sie können zudem 500 Euro gewinnen. Je mehr Menschen sich beteiligen, desto aussagekräftiger wird die Umfrage.

Die Stadt Nördlingen könnte noch die Marke von 700 Teilnehmerinnen und Teilnehmern knacken. Falls Sie also noch nicht mitgemacht haben: Beteiligen Sie sich gerne jetzt noch. Oettingen streitet sich mit Harburg um Rang zwei im Ries.

Diese Rieser Gemeinden haben noch die wenigsten Teilnehmerinnen und Teilnehmer:

Amerdingen

Ederheim

Ehingen am Ries

Machen Sie noch mit, wir freuen uns über jede Antwort unter www.heimat-check.bayern. (jltr)