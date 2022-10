Ries

18:00 Uhr

Maihingen will punkten, Nördlingen II seine Spieler entwickeln

In der Bezirksliga Schwaben Nord trifft Nördlingens U23 auf den VfR Neuburg/Donau, der FC Maihingen fährt nach Horgau. Im Bild eine Szene aus dem Derby vor einer Woche, am Ball ist Nördlingens Luka Pesut.

Plus Bezirksliga Schwaben Nord: Mit Neuburg und Horgau treffen Nördlingens U23 und der FC Maihingen auf Gegner aus der unteren Tabellenhälfte, die es aber in sich haben.

Von Maximilian Bosch Artikel anhören Shape

Tabellarisch scheinen die Chancen auf Punkte für Nördlingen II und Maihingen am Wochenende nicht schlecht zu stehen, doch der Schein trügt. Nördlingens zweite Mannschaft empfängt an diesem Samstag, 8. Oktober, um 13.30 Uhr den Liga-Zwölften VfR Neuburg/Donau im Rieser Sportpark, der FC Maihingen muss am folgenden Sonntag zum Auswärtsspiel beim Tabellenzehnten Horgau (Anstoß: 15 Uhr). Die Gegner stehen zwar in der Tabelle nicht gut, aber mit Blick auf die Vorsaison müssen die Rieser Mannschaften gewarnt sein.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen