Mainacht im Ries: Unter anderem Scheibe in Nördlingen eingeschlagen

In mehreren Ortschaften im Ries kam es in der Mainacht zu Sachbeschädigungen. Die Polizei Nördlingen bittet in allen Fällen um Hinweise.

Im Ries haben nach der Mainacht mehrere Geschädigte Sachbeschädigungen bei der Polizei gemeldet. Neben den Maibaumdieben wurde etwa in der Straße Am Keller in Forheim ein Briefkasten mit einem Böller gesprengt. Dabei entstand ein Schaden in Höhe von circa 10 Euro. In Nördlingen kam es zu einem Schaden von ungefähr 300 Euro. Eine Unbekannte oder ein Unbekannter hat nach Angaben der Polizei in der Zeit zwischen Samstag, 22 Uhr, und Sonntag, 10 Uhr, in der Straße An der Deininger Mauer eine Fensterscheibe eingeschlagen.

Vandalismus in der Mainacht im Ries: Polizei sucht Zeugen

Zudem wurden am Dorfplatz in Maihingen eine Stall- und Garagenmauer sowie ein Zaun mit rosa Farbe besprüht. Dadurch entstand ebenfalls ein Schaden in Höhe von etwa 300 Euro. In allen drei Fällen bittet die Inspektion Nördlingen unter Telefon 09081/29560 um Hinweise. (AZ)