Ries

18:00 Uhr

Mann baggert Biberdamm weg – vor Gericht wehrt er sich gegen die Strafe

Plus Mit einem Bagger zerstört ein Landwirt aus dem Ries illegalerweise einen Biberdamm, wird aber vom Bezirk dabei erwischt. Wie er die Tat vor Gericht verteidigt.

Von Bernd Schied Artikel anhören Shape

Welch unangenehme Folgen es haben kann, wenn der Mensch massiv in den Lebensraum eines Bibers eingreift, musste ein 78-jähriger Landwirt aus dem Ries am Dienstag vor dem Amtsgericht Nördlingen erfahren. Der Mann saß auf der Anklagebank, weil er gegen einen Strafbefehl wegen Verstoßes gegen das Bundesnaturschutzgesetz eingelegt hatte. Dieser umfasste eine Geldstrafe in Höhe von 2000 Euro. Das war ihm zu viel. Außerdem sei es sich keiner Schuld bewusst, meinte er in seinen Einlassungen gegenüber Richterin Eva Dauer. Was war passiert?

Im Herbst 2019 hatte der Mann mit einem Bagger am helllichten Tag einen Biberdamm in einer Riesgemeinde vollständig zerstört. Sein Pech: Er wurde dabei vom Naturwächter des Bezirkes erwischt. Dieser machte ihm deutlich, dass er das nicht dürfe und melde den Vorgang beim Landratsamt Donau-Ries. Es kam zu einer Anzeige und zum Strafbefehl.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen