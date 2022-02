Ries

Mistgabel falsch positioniert: Rieser Landwirt zahlt 100 Euro Zwangsgeld

Plus Ein Mann klagt vor dem Augsburger Verwaltungsgericht gegen das Landratsamt, das ihm ein Zwangsgeld verordnet hat. Der Grund: eine falsch abgestellte Mistgabel.

Von Michael Siegel

Weil er an falscher Stelle eine Mistgabel in seinem Kuhstall stehen gelassen hat, zahlt ein Landwirt aus dem Ries 100 Euro. Dieses Zwangsgeld des Landratsamtes, gegen das er geklagt hatte, wurde jetzt vor dem Verwaltungsgericht in Augsburg bestätigt. Dorthin hatte sich der Landwirt wegen verschiedener Schreiben der Behörde an seinen Betrieb gewandt, um dagegen zu protestieren. Die Entscheidung über diese anderen Angelegenheiten wurde zurückgestellt. Denn in Bälde wird vom Gericht zu entscheiden sein, ob der Landwirt – wie vom Tierschutz gefordert – einige seiner Tiere abgeben muss. Doch erst einmal ging es um die Sache mit der Mistgabel.

