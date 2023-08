Ries

Nach dem Unwetter im Ries müssen Störche gerettet werden

Ein Storch blieb in einem Schneefanggitter hängen. Beteiligte vermuten, dass ihm der Sturm am Donnerstag und ein Stromständer zum Verhängnis wurden.

Plus Die Wildvögel bleiben von den Stürmen vorige Woche in Nördlingen nicht verschont. So manches Tier ereilt ein doppeltes Schicksal, wie Wildvogel-Retter berichten.

Naturgewalten treffen nicht nur Menschen, auch Tiere bleiben von ihnen nicht verschont. Nach dem heftigen Unwetter am Donnerstag in Nördlingen gab es nach Angaben der Rieser Storchenexpertin Heidi Källner allein im Stadtgebiet Nördlingen mehrere Vorfälle. Mindestens ein Storch starb in Nördlingen, einige andere wurden zu einer Wildvogel-Pflegestation des NABU nach Westhausen gebracht.

"Auch die Störche, sie haben sehr gelitten", schreibt Heidi Källner in ihrem Storchentagebuch. Im Schneefanggitter auf einem Hausdach in der Drehergasse lag nach der "Nacht der Stürme" ein totes Tier. Källner vermutet, dass der Stromständer auf dem Dach und das Unwetter dem Storch zum Verhängnis wurden. Andere Tiere konnten gerettet werden. Ein Storch war dabei, auf dem Bissspuren zu sehen waren. Das verletzte Tier wurde in einem Hof in der Baldinger Straße in Nördlingen entdeckt.

