Ries

vor 4 Min.

Tagesbevölkerung bei fast 25.000 Menschen: Nördlingen zieht Pendler an

Plus Mehr als 8000 Menschen pendeln nach Nördlingen, nur etwa halb so viele verlassen die Stadt. Eine Analyse zeigt, in welchen Landkreisen die Rieser sonst noch arbeiten.

Von Viktor Turad

Tagsüber ist die Bevölkerungszahl in Nördlingen deutlich größer als nachts. Warum? Jeden Morgen kommen mehr Menschen zur Arbeit in die Stadt als sie verlassen, um andernorts ihr Auskommen zu finden. Konkret: Nördlingen hat eigentlich 20.674 Einwohner, die Tagesbevölkerung aber, wie sie in der Statistik genannt wird, umfasst 24.818 Frauen und Männer. Das geht aus dem Pendleratlas der Bundesagentur für Arbeit hervor, in dem die sozialversicherungspflichtig Beschäftigten erfasst sind. Grundlage sind Daten aus dem Jahr 2020.

