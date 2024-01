Ries/Ostalbkreis/Augsburg

12:30 Uhr

RSV, Influenza: So ist die Lage in den Kinderkliniken der Region

Plus Ein Mix aus verschiedenen Krankheiten wird derzeit an den Krankenhäusern beobachtet. Wie am Josefinum in Augsburg und im Ostalbkreis die Lage eingeschätzt wird.

Die Grippewelle hat begonnen, das RS-Virus geht um, auch Corona ist ein Thema. Insbesondere Kinder unter zwei Jahren seien von einer Krankenhauseinweisung mit RSV-Infektion betroffen, meldete das Robert-Koch-Institut in der ersten Januar-Woche. Was berichten nun die Kinderkliniken in der Region und darüber hinaus?

Im Großraum Stuttgart droht eine Überfüllung der Notaufnahmen in den Kinderkliniken, die Notaufnahme solle nur in kritischen Situationen aufgesucht werden, teilte die Klinik kürzlich mit; man solle verantwortungsvoll mit den vorhandenen Versorgungsstrukturen umgehen. An den Kinderkliniken im Ostalbkreis sind die Fallzahlen dagegen wieder etwas rückläufig und befinden sich auf einem niedrigeren, stabilen Niveau.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

