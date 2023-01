Personal bei Gemeindeverwaltung im Ries erkennt Betrugsversuch

Bei einer Gemeindeverwaltung im Ries ist eine Forderung nach 50.000 Euro eingegangen – doch der Betrugsversuch wurde rechtzeitig erkannt. Was die Polizei rät.

Am vergangenen Donnerstag wurde eine Gemeindeverwaltung im Landkreis Donau-Ries Opfer eines Betrugsversuchs. Jedoch konnte dieser durch das umsichtige Personal rechtzeitig erkannt werden, wie das Polizeipräsidium Schwaben Nord in einer Mitteilung bekannt gab. Der genaue Hergang sei längst kein Einzelfall.

Wie es in einer offenen Kommunikationswelt üblich ist, seien die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einer Firma oder Behörde samt Funktion im Internetauftritt öffentlich einsehbar. Was jedem Kunden weiterhelfen soll, kommt allerdings auch Betrügern entgegen. Sie machen sich diese wichtigen Informationen zu nutzen und treten meist per E-Mail unter falschem Namen an bestimmte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter heran. Dabei wird eine eilige Zahlung angefragt und die Kontodaten des vermeintlichen Empfängers gleich mit angegeben. So auch in dem Fall im Ries.

Die Buchhaltung erhielt dabei eine E-Mail mit der Bitte eines angeblichen Geschäftspartners, dringend eine Zahlung in Höhe von rund 50.000 Euro auf ein ausländisches Konto für Software und technischen Support zu überweisen. Die gefälschte E-Mail wurde aber als solche erkannt und es kam zu keiner Überweisung. In der Vergangenheit fielen Firmenmitarbeiter laut Polizei bereits auf diese Masche herein, weil ihnen grundsätzlich der angebliche Absender bekannt war.

Internetbetrug: Wie Unternehmen und Verwaltungen sich schützen sollen

"Wie sich also dagegen schützen?", fragt die Polizei. Grundsätzlich rät sie den Unternehmen, alle relevanten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hinsichtlich des Betrugsphänomens zu sensibilisieren. Hierzu ist eine Erläuterung und Auflistung denkbarer Tathandlungen der Betrüger oft dienlich. So reagieren Mitarbeiter bei Kontakt aufmerksamer und besonnener. Bei ungewöhnlichen Zahlungsanweisungen sollten, logischerweise vor Veranlassung der Zahlung, zudem weitere Schritte beachtet werden. Grundsätzlich bedarf es bei jeder größeren finanziellen Transaktion das Vier-Augen-Prinzip.

Die E-Mail sollte hinsichtlich der Absenderadresse und korrekter Schreibweise genau überprüft werden, heißt es weiter in der Pressemitteilung. Es sollte stets eine Verifizierung der Zahlungsaufforderung über Rückruf oder schriftliche Rückfrage beim genannten Auftraggeber erfolgen. Die Nutzung eines zweiten Kommunikationskanals ist hierbei anzuraten. Es empfiehlt sich, die Antwortfunktion aus der E-Mail-Anwendung nicht zu verwenden, sondern die E-Mail-Adresse von Hand einzutragen. Mitarbeiter sollten den Kommunikationspartner einem Identitätscheck unterziehen. Eine persönliche Kontaktaufnahme mit der Geschäftsleitung beziehungsweise dem nächsten Vorgesetzten sei ein unabdingbarer Schritt, um einem Betrugsversuch entgegenwirken zu können. Grundsätzlich sollten sich Angehörige eines Unternehmens bei derartigen Auffälligkeiten und Fragen stets an die Polizei wenden. (AZ)

