Polizei hat es mit mehreren Maibaum-Dieben im Ries zu tun

Bei der Jagd auf Maibaum-Diebe vom Rad gestürzt und Verletzungen mit der Motorsäge: So fällt die Bilanz der Polizei für die Nacht auf den 1. Mai aus.

Beim Versuch, Maibäume zu stehlen oder umzusägen, sind in der Freinacht junge Männer verletzt worden. In Baldingen wurde außerdem eine Hausfassade mit Eiern beworfen. So sieht die Bilanz der Polizei aus.

Eier in der Freinacht an Hausfassade in Baldingen geworfen

In der Von-Linden-Straße in Baldingen haben bislang Unbekannte in der Freinacht im Zeitraum zwischen 22 und 23.45 Uhr eine Hausfassade mit Eiern beworfen und diese dadurch beschmutzt bzw. beschädigt. Hierbei entstand ein Sachschaden von mehr als 1000 Euro. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Nördlingen unter Telefon 09081/2956-0 entgegen.

In Mönchsdeggingen ist am Sonntagmorgen gegen 6 Uhr ein alkoholisierter Radfahrer in Mönchsdeggingen gestürzt und hat sich dabei leicht verletzt. Ein 24-Jähriger steckte seiner Freundin einen Maibaum und bewachte ihn anschließend. Als sich dann morgens Personen an dem Baum zu schaffen machten, verjagte er diese und nahm mit dem Rad deren Verfolgung auf. Allerdings, so berichtet die Polizei, soll der junge Mann auf seinem Rad nicht weit gekommen sein. Nach mehreren Metern stürzte er alkoholbedingt und musste leicht verletzt im Krankenhaus behandelt werden. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von mehr als 1,6 Promille, weshalb eine Blutentnahme durchgeführt und ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet wurde.

Neben den geschilderten Ereignissen blieb es im Ries in der Freinacht zumeist bei kleineren Einsätzen. So wurden Ruhestörungen in Nördlingen, Oettingen,Wallerstein und Munningen gemeldet und die jeweiligen Verantwortlichen entsprechend zur Ruhe ermahnt, so die Polizei weiter.

19-Jähriger will Baum der Schobdacher Dorfjugend umsägen

Im benachbarten Landkreis Ansbach ist in der Nacht von Donnerstagfreitag ein weiterer junger Mann verletzt worden, als er versuchte, den Maibaum der Schobdacher Dorfjugend umzusägen. Ein 27- und ein 28-Jähriger wurden laut Polizei vom Lärm einer Motorsäge geweckt. Beim Versuch, das Umsägen des Baumes zu verhindern, wurde der 27-jährige Mann im Reflex durch die Motorsäge am kleinen Finger verletzt. Eine vorsätzliche Verletzung konnte ausgeschlossen werden. Der zunächst unbekannte und flüchtige Täter stellte sich kurz darauf der Polizei Dinkelsbühl. Gegen den 19-jährigen Mann wurde nun ein Verfahren der fahrlässigen Körperverletzung und der Sachbeschädigung eingeleitet.