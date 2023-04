Polizei warnt vor Anrufen von vermeintlichen Beamten

Unbekannte geben sich als Polizeibeamte aus und fragen nach Wertgegenständen. Die Personen handelten aber richtig.

Im Dienstbereich der Polizeiinspektion Nördlingen ist es am Donnerstag mehrfach zu Telefonanrufen durch falsche Polizeibeamte gekommen, wie es im Polizeibericht heißt. Fünf Personen meldeten Vorfälle, in denen sich ein Mann am Telefon als Polizeibeamter ausgab und nach Wertbeträgen im Haus fragte. Alle betroffenen Personen beendeten von sich aus das Gespräch und verständigten umgehend die richtige Polizei. (AZ)