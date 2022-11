Regionalbudget 2022: 130.000 Euro für 26 Kleinprojekte im Nordries

Mit dem Regionalbudget 2022 konnten im Nordries 26 Kleinprojekte umgesetzt werden. Rund 86.000 Euro der Kosten wurden gefördert.

Das Regionalbudget-Förderprogramm der Integrierten Ländlichen Entwicklung (ILE) Nordries fand auch in seinem zweiten Jahr wieder großen Anklang: 2022 wurden insgesamt 26 Kleinprojekte im Wert von mehr als 130.000 Euro in den fünf ILE-Gemeinden Wallerstein, Maihingen, Marktoffingen, Fremdingen und Ehingen am Ries durchgeführt. Der Förderanteil liegt bei rund 86.000 Euro und wird zu 90 Prozent vom Amt für Ländliche Entwicklung Schwaben sowie zu zehn Prozent von der ILE Nordries getragen.

Unter anderem vier Büchertürme im Nordries mit Regionalbudget gefördert

Gefördert wurden unter anderem vier öffentliche Büchertürme in Wallerstein, Birkhausen, Marktoffingen und Minderoffingen, ein Beachvolleyballfeld am Ehinger Badeweiher, eine Terrasse mit Grillplatz an der Hütte in Hausen, eine Torwand am Spielplatz in Maihingen sowie drei Vereinszelte für die Vereine in Maihingen, Fremdingen und Ehingen am Ries. Alle Projekte sind auf www.ile-nordries.de aufgeführt.

Das Regionalbudget für 2023 steht derweil bereits bevor: Der Aufruf zur Antragstellung erfolgt Ende Oktober über die Gemeindeblätter und die Website der ILE Nordries. Weitere Informationen zum Regionalbudget gibt es ebenfalls auf der Website. (AZ)