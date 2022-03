Rentner soll Sechsjährige missbraucht haben: Prozess endet mit Freispruch

Plus Sexueller Missbrauch wird einem Rieser Rentner vorgeworfen, doch Aussagen werden bezweifelt. Das wirkt sich auf das Urteil des Gerichts aus.

Freispruch – so lautet das Urteil des Augsburger Amtsgerichts gegen einen Rentner, dem vorgeworfen wurde, ein sechsjähriges Mädchen sexuell missbraucht zu haben. Warum es einen Freispruch gibt.