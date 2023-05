Ries

vor 48 Min.

Rieser Band "Herr Meyer" bringt ein Album heraus

Plus Jürgen Hiermeyer hat mit seiner Band "Herr Meyer" schon einige neue Songs aufgenommen, die demnächst erscheinen. Auch Auftritte in der Region sind geplant.

Von Anton Kutscherauer Artikel anhören Shape

In der Rieser und der überregionalen Musikszene ist Jürgen Hiemeyer bestens bekannt. Schließlich hat der Allround-Musiker bereits in zahlreichen Bands gespielt und vor einigen Jahren das musikalische Inklusionsprojekt "Tintenfisch" ins Leben gerufen. Nun hat der Nördlinger mit "Herr Meyer" eine Band gegründet, die – so viel lässt sich jetzt schon sagen – die Rieser Kulturszene bereichern wird.

In einem aufwendigen Auswahlverfahren hat Hiemeyer eine zehnköpfige Truppe zusammengestellt, wobei er auf eine gesunde Mischung aus Erfahrung und jugendlicher Frische setzt. Mit Estera Evelina und Rainer Braun sorgen zwei charismatische Sänger für eine dynamische Bühnenshow und werden dabei von Gerhard Rehm (Gitarre), Jürgen Funk (Bass), Manuel Schnell (Schlagzeug, ehemals „Hassliebe“), Andre Schneider (Keyboard) und Bandleader Jürgen Hiemeyer (Percussion) begleitet. Bereichert wird der typische Herr Meyer-Sound vom Bläsersatz "Happy Horns" mit Lukas Karle (Trompete), René Lepp (Saxofon) und Freddy Brauer (Posaune).

