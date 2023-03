Rieser Bauexperte zu Heizungsgesetz: "Verbote sind nicht das Richtige"

Plus Experten aus Nordschwaben gehen nicht davon aus, dass die Heizungswende schnell möglich sei. Eine Reihe von Problemen blockiere die Umstellung auf Erneuerbare.

Nun könnte man meinen, dass der Bundeswirtschaftsminister gerade bei vielen Heizungsbauern mit seinem Gesetzesentwurf für Ärger sorgt. Geht es nach Robert Habeck, so sollen Gas- und Ölheizungen schon ab 2024 verboten werden. Doch wie Gespräche mit Rieser Firmen und der nordschwäbischen Bauinnung zeigen, wird das Thema teilweise noch nicht einmal hitzig debattiert. Viel eher gehen die meisten davon aus, dass das Gesetz nicht komme. Es gibt Zweifel bezüglich der Umsetzung: Es fehlen Fachkräfte und die nötige Infrastruktur, um die Heizungswende so schnell zu realisieren, wie es die Regierung vorhat.