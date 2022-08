Rieserinnen und Rieser: Wie gefällt Ihnen Ihre Heimat? Sagen Sie es uns

In einer großen Umfrage wollen die Rieser Nachrichten wissen, wie wohl sich die Menschen im Ries fühlen. Welche Kommune gerade vorne liegt und welche noch aufholen könnten.

Seit knapp drei Wochen läuft eine große Umfrage unserer Zeitung, um herauszufinden: Wie wohl fühlen sich die Bürgerinnen und Bürger in den Städten und Gemeinden im Ries? Wie hoch schätzen Sie die Lebensqualität ein, wie ist das gastronomische Angebot, Vereinsleben, Verkehr, Klimaschutz oder auch: Was wird in ihrer Stadt oder Gemeinde für Kinder, Jugendliche und Senioren getan?

Bis Ende August können Sie, liebe Leserinnen und Leser noch unter www.heimat-check.bayern mitmachen. Das dauert nur rund fünf Minuten und etwas gewinnen können Sie auch noch: Unter allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern werden 20-mal 500 Euro verlost.

14 Kategorien gibt es, in denen Sie ihren Wohnort bewerten können und in einem freien Antwortfeld können Sie auch ganz persönlich ansprechen, was Ihnen gut gefällt – aber auch, wo Sie einen Missstand sehen. Die Rieser Nachrichten erstellen daraus ein umfangreiches Stimmungsbild und Sie können vergleichen: Wie hat meine Gemeinde im Vergleich zu anderen abgeschnitten?

Heimat-Check: Die große Umfrage für das Ries und den Landkreis Donau-Ries

Über 1300 Menschen haben für den Landkreis Donau-Ries schon mitgemacht, mehr als 230 für die Stadt Nördlingen, für das Ries folgt dahinter mit einigem Abstand die Stadt Oettingen.

Aber damit wir ein wirklich umfassendes Bild von so vielen Kommunen wie möglich bekommen können, freuen wir uns, wenn so viele Menschen wie möglich abstimmen – auch in den kleineren Gemeinden. Denn uns interessiert auch: Was beschäftigt Sie in Amerdingen, Deiningen, Forheim, Maihingen, Ederheim, Megesheim oder Möttingen?

Ohne schon allzu viel vorwegnehmen zu wollen: Die Oettinger sehen in Sachen Gesundheitsversorgung und ÖPNV deutlichen Bedarf. Nördlingen punktet bislang mit einer höheren Lebensqualität, steht aber in den Bereichen Verkehr und Senioren mittelmäßig da. Die Bürgerinnen und Bürger in Hohenaltheim sehen beispielsweise in mehreren Bereichen Steigerungspotential.

Wir möchten aber, dass das Bild jeder einzelnen Gemeinde so aussagekräftig wie möglich ist – und dafür brauchen wir Sie. Stimmen Sie auf www.heimat-check.bayern ab oder scannen Sie den QR-Code, um zur Umfrage zu gelangen. So können Sie zeigen, wo in Ihrer Gemeinde Handlungsbedarf besteht – oder was Ihnen daran richtig gut gefällt. Wir freuen uns auf Ihre Antworten.