Sie haben gemessen: So heiß war es am Mittwoch im Ries

Leserinnen und Leser haben diese Woche aufs Thermometer geschaut. Wo war es im Ries am wärmsten?

Hitzerekorde hat es zwar in Bayern in diesem Juli bislang noch nicht gegeben. Dennoch kletterte das Thermometer vielerorts deutlich nach oben. Wie warm wurde es im Ries?

RN-Leserin Gisela Smith las auf dem Thermometer an der Haustür in Hohenaltheim am 20. Juli um 13 Uhr immerhin knappe 36 Grad ab. Gerhard Ritters Thermometer zeigte in Alerheim am Mittwoch um 16 Uhr sogar rund 37 Grad an. Die offizielle Messstation im Ries in Reimlingen von Wetterkontor gibt für den 20. Juli den bisherigen Jahres-Höchstwert von 36,6 Grad an. Wärmer war es zwar 2022 noch nicht, dafür aber im August 2015 mit 37,2 Grad – zumindest wenn man die Werte der Messstation hernimmt.

So heiß war es dieses Jahr im Ries

Auf dem bekannten Online-Wetterportal ist außerdem zu erfahren, dass es in diesem Jahr bereits acht sogenannte "Heiße Tage" gab. In der Meteorologie bezeichnet man laut Wetterkontor ebendiese Tage, an denen die Lufttemperatur 30 Grad Celsius erreicht oder sogar überschreitet. Sie werden auch Tropentage genannt. 2021 waren es für Reimlingen vier Tropentage im Mittel, 2020 waren es 13, ein Jahr vorher 15 und 2018 verzeichnete der Wetterdienst sogar 19.

Gudrun Mühlbacher, Leiterin des regionalen Klimabüros des Deutschen Wetterdienstes in München, bestätigt, dass es in Bayern zwar sehr heiß war, jedoch keine Temperaturspitzenreiter gemessen wurden. In Baden-Württemberg lag mit 40,3 Grad in Bad Mergentheim-Neunkirchen der Höchstwert. Aber: „Der Mittwoch war definitiv ein außergewöhnlich heißer Tag, die ein oder andere Station hat den Rekord geknackt.“ Solche Temperaturen gebe es eher in höheren Lagen, das Ries zähle eher zu den niedrigeren. (AZ)

