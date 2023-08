Ries

Später wurden es Fußball-Clubs: Als es im Ries Burschenvereine gab

Jungmännerabordnung mit der Burschentraditionsfahne bei der Fronleichnamsprozession in Munningen am 4. Juni 2023.

Plus Auf dem Land wurden die Burschenvereine vernachlässigt, wie ein historischer Beitrag zeigt. 1934 wurden sie dann verboten. Erst ab 1952 gab es Vereine für Mädchen.

Als das Wort „Bursche“ noch einen guten Klang hatte, bildeten sich bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts unter der Studentenschaft sogenannte Burschenschaften. 1819 trennten sie sich in demokratische und radikale Gruppen. Im Gegensatz zu den Städten waren die Burschen auf dem Land sehr vernachlässigt. Es bedarf einiger Nachhilfe, bis daraus die heutigen Fußballvereine wurden.

Die Entstehung der katholischen Burschenvereine knüpfte bei den Standesorganisationen der handwerklichen Jugend an, die nach dem Muster der Kolping-Gesellenvereine nach 1850 entstanden waren. In Bayern trat mit der Gründung des Christlichen Bauernvereins 1898 eine entscheidende Wende ein, als Seelsorger und Förderer der Landjugend auch katholische Burschenvereine gründeten. Der erste wurde 1898 in Zusamaltheim (Landkreis Dillingen) gegründet. Es folgten Riekofen-Taimering (bei Regensburg) 1900 und Laufen/Salzach (Berchtesgadener Land) 1901. In der Augsburger Postzeitung warf im Februar 1903 der Laufener Dekan Spannbrucker die Frage auf: „Wo ist der Kolping für unsere Landjugend?“ Es folgte eine lebhafte Diskussion, und in vielen Gemeinden entstanden nun landesweit Burschenvereine.

