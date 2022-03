Straftaten in Nördlingen gehen zurück – aber nicht in jedem Bereich

Plus 2021 gab es in Nördlingen und Umgebung weniger Körperverletzungen. Die Polizei macht eine Jugendbande für eine Serie von Einbrüchen verantwortlich.

Im Ries ist es friedlich – eigentlich. Denn die Nördlinger Polizei verzeichnet für das vergangene Jahr einen Rückgang der Straftaten im Vergleich zum Vorjahr. Und doch machen manche Bereiche dem Nördlinger Polizeichef Sorgen.