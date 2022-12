Die Straße zwischen Wallerstein und Löpsingen ist freigegeben

Plus Die Straße zwischen Wallerstein und Löpsingen ist nun saniert. Auch der Radweg zwischen Maihingen und Dürrenzimmern ist fertig, was das Radfahren sicherer macht.

Der gestrige Freitag war im Ries der Tag der Einweihungen. Neben der Freigabe der Brücke über die Bundesstraße 25 zum Heuweg nach Reimlingen sind auch die sanierte Verbindungsstraße von Wallerstein nach Löpsingen und der neue Radweg Maihingen-Dürrenzimmern in Anwesenheit von Vertretern der Stadt Nördlingen und der betroffenen Gemeinden offiziell ihrer Bestimmung übergeben worden.