Ries

Streit in Arbeiterunterkunft endet mit blutender Lippe

Zwei Männer geraten im Ries aneinander. Sie haben beide viel Alkohol getrunken.
    Zwei Männer sind in einer Arbeiterunterkunft im Ries aneinandergeraten.
    Zwei Männer sind in einer Arbeiterunterkunft im Ries aneinandergeraten. Foto: Alexander Kaya (Symbolbild)

    Zwei Arbeiter sind in einer Unterkunft im Ries in der Nacht zum Sonntag aneinandergeraten. Laut Polizeibericht wurde aus dem zunächst verbalen Streit eine handfeste Auseinandersetzung. Dabei schlug ein 47-Jähriger seinem 48-jährigen Kontrahenten mit der Faust ins Gesicht. Außer einer blutenden Lippe erlitt der Ältere keine weiteren Verletzungen. Beide Streithähne waren mit um die zwei Promille deutlich alkoholisiert, so die Polizei weiter. (AZ)

