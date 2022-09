Unbekannter Mann spricht Kinder an: Polizei erhält erste Hinweise

Zwei Kinder sind im Ries innerhalb weniger Tage von einem Autofahrer in einem dunklen Auto angesprochen worden. Noch ist nicht klar, ob es sich um denselben Mann handelt.

Das Szenario ist das gleiche: Ein Mann in einem schwarzen Auto bietet einem Kind eine Mitfahrgelegenheit an. Das Kind lehnt ab, der Autofahrer fährt weiter. Die Frage ist: Wollte der Unbekannte dem Kind nur helfen oder hatte er andere Absichten? Im Ries sind derzeit viele Eltern angesichts zweier Vorfälle in Schaffhausen und Munningen besorgt. Noch ist nicht klar, ob an beiden der gleiche Autofahrer beteiligt war.

Wie berichtet, sprach ein unbekannter Mann in einem dunklen Auto am 16. September in Munningen ein sechs Jahre altes Mädchen an einer Bushaltestelle an. In dieser Woche hielt ein Mann in einem dunklen Mercedes bei Schaffhausen neben einem Neunjährigen, bot ebenfalls an, den Buben mitzunehmen. Beide Kinder lehnten ab, die Eltern meldeten die Vorfälle bei der Polizei. Die hat nun einige Hinweise bekommen, sagt ein Sprecher. Man gehe diesen jetzt nach und ermittle. Die Nördlinger Polizei ist unter Telefon 09081/29560 erreichbar.

Beide Kinder sind nicht zu Schaden gekommen, der oder die Autofahrer fuhr beziehungsweise fuhren einfach weiter. Beck rät Eltern, Kinder jetzt zu sensibilisieren: Nicht mit Fremden mitfahren - selbst, wenn die mit Süßigkeiten oder anderen Geschenken locken - und Mama oder Papa von solchen Fällen erzählen. Die sollten sich dann wiederum an die Polizei wenden.

