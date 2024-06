Unfälle mit Krad-Fahrern: 16-Jährige und 19-Jähriger müssen ins Krankenhaus

Gleich zwei Unfälle mit Kradfahrern haben sich am Wochenende im Ries ereignet. In einem Fall entsteht ein Sachschaden von 10.000 Euro.

Zwei Personen haben sich bei Unfällen am Wochenende verletzt. Am Samstag gegen 13.20 Uhr fuhr eine 16-jährige Kradfahrerin in Reimlingen auf der Südenstraße in Richtung Hauptstraße. An der dortigen Einmündung bog sie nach links ab und übersah dabei laut Polizeibericht einen von links kommenden 49-jährigen Pkw-Fahrer. Der 49-Jährige konnte noch nach links ausweichen, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Die 16-Jährige kam jedoch ins Straucheln und fiel schließlich zu Boden. Hierbei verletzte sie sich und musste ins Krankenhaus gebracht werden. An ihrem Leichtkraftrad entstand ein Schaden in Höhe von etwa 100 Euro.

Ein deutlich größerer Schaden entstand bei einem Unfall in Alerheim. Am Samstag, kurz vor 20 Uhr, befuhr ein 19-jähriger Kradfahrer die Staatsstraße 2221. Als er einen Pkw überholte, übersah er dabei nach Angaben der Beamten, den vor diesem Pkw fahrenden, nach links abbiegenden Pkw eines 29-Jährigen. Es kam zum Zusammenstoß zwischen dem Pkw und dem Krad, wobei der 19-Jährige stürzte und sich hierbei leicht verletzte. Auch er kam zur Behandlung ins Krankenhaus. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Schaden von insgesamt rund 10.000 Euro. (AZ)