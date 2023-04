Ries

06:00 Uhr

Auch im Landkreis Donau-Ries unbeliebt: Das sind die Gefahren durch Biber

Plus Das Tier sorgt vor allem bei Landwirten immer wieder für Ärger: Ihre Äcker stehen unter Wasser und ihr Mais wird gefressen. Wer für die Kosten aufkommt.

Von Gitte Händel Artikel anhören Shape

Von der Band Deichkind gibt es einen Song, der heißt "In der Natur". Es ist die Klage eines verzweifelten Stadtmenschen: "In der Natur - vielleicht als Doku ganz okay ... in der Natur - alles voll Gekrabbel und Gestrüpp ... ohne Hafermilch und Heizung ... ". Ein Jodler unterstreicht ein Bild der Idylle, das mit dem, was man dann vorfindet, nichts zu tun hat. Ein Biber kommt im Text nicht vor. Er ist aber ein gutes Beispiel dafür, wie Sichtweisen von "Natur" kontrovers bis aggressiv aufeinandertreffen.

Biber leben in langsam fließenden und stehenden Gewässern. Sie schaffen sich ihren Lebensraum dort, wo sie Bäume fällen können. Damit bauen sie Burgen und Dämme, stauen Bäche auf, unterhöhlen Flussufer. Eine solche Veränderung hat auch unser Leser Erich Simon Taglieber beobachtet, der auf dem Weg zur Arbeit an einem der "Biberbauplätze" Nördlingens vorbeifährt. "Es sieht aus wie eine Sanduhr, die die verbleibende Zeit für das Wäldchen misst", beschreibt er seinen Eindruck von dem Stamm, den er auf einem Foto festgehalten hat.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen