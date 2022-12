Viele Rieser wurden am Alarmtag nicht benachrichtigt

Am vergangenen Donnerstag sollten die Menschen beim Probealarm eine Nachricht aufs Handy bekommen. Doch viele schildern: Bei ihnen kam nichts an.

Es ist ein Szenario, das sich lieber keiner vorstellen möchte: Ein Notfall tritt ein und keiner bekommt es mit. Im Fall einer Krise sollten die Menschen so schnell wie möglich gewarnt werden. Um dies zu testen, wurde in diesem Jahr wieder einmal ein bundesweiter Warntag durchgeführt. Zum ersten Mal sollte neben üblichen Warnapps wie NINA über Cell Broadcast informiert werden. Über dieses System sollen Menschen direkt eine Nachricht auf ihr Smartphone bekommen. Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK) kann selbst nach eigenen Angaben mit keinem anderen Warnmittel mehr Menschen erreichen. Doch der bundesweite Warntag scheint im Ries wenig erfolgreich gewesen zu sein.

Unsere Redaktion wollte wissen: Haben Sie eine Nachricht zum Alarmtag erhalten? Mehr als 40 Mails, rund 20 Anrufe und knapp 200 Kommentare auf Facebook und Instagram zeigen: Sehr viele Menschen haben keine Nachricht bekommen. Eine Bürgerin schreibt: "Wir wohnen in Schmähingen und bei uns hat gar nichts geklappt." Ihr Handy habe sie nicht alarmiert. Glücklicherweise sei es nur ein Probealarm gewesen, "sonst wären wir übel dran. Es ist noch großer Handlungsbedarf da."

Alarmtag 2022: Viele Menschen im Ries haben keine Nachricht bekommen

Ein Nördlinger hat schon gar nicht erst damit gerechnet: "Wie erwartet hat der Alarm auf das Handy nicht geklappt." Andere Familien schildern, auch bei mehreren Familienmitgliedern sei die Nachricht nicht eingetroffen.

Das Bundesamt weist darauf hin, dass nicht alle Geräte Cell Broadcast empfangen können, etwa iPhones bis zur Generation 6/6 Plus. Doch ein Deininger schreibt, dass sein Handy mit der aktuellen Version eigentlich funktionieren sollte – doch es sei stumm geblieben. Selbst bei den Warnapps lief nicht alles reibungslos, wie das Beispiel eines Schwörsheimers zeigt: Bei ihm habe die App Katwarn einen Ton abgegeben, die App NINA auf dem Telefon seiner Frau aber nicht.

Eine Wallersteinerin dagegen schildert, dass der Alarm sogar in einem Nebenzimmer hörbar war, eine andere Bürgerin hat an ihrem Arbeitsplatz in Harburg pünktlich um 11 Uhr das Signal bekommen, eine Person in Reimlingen sogar schon eine Minute zuvor. Auf Facebook schreibt eine Person sogar, ihr "wäre fast die Tasse Kaffee aus den Händen gefallen".

Bundesamt für Bevölkerungsschutz weist auf Voraussetzungen hin

Hinsichtlich der Nichtmeldungen wurde bekannt, dass bei manchen Personen wohl die Benachrichtigung der Testmeldungen nicht eingeschaltet war. Die Verbraucherzentrale schreibt auf ihrer Webseite, dass bei iPhones in den Einstellungen bei Mitteilungen verschiedene Warnstufen erlaubt werden können. Bei Android-Telefonen sei dies meist über die Nachrichten-App einstellbar. Über "Weitere Einstellungen" könne man die "Broadcast-Kanäle" aktivieren. Laut BKK-Webseite seien Warnmeldungen der höchsten Warnstufe aber nicht unterdrückbar. Eine Entwarnung wird über diesen Kanal nicht versendet.

Grundsätzliche Voraussetzungen für den Empfang sind laut BKK, dass regelmäßige Updates des Betriebssystems durchgeführt werden, das Gerät eingeschaltet und nicht im Flugmodus ist. Bis zum 15. Dezember führt das BKK noch eine Umfrage durch, bei der Bürgerinnen und Bürger unter www.warntag-umfrage.de ihre Erfahrungen teilen können.