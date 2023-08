Volkshochschulen legen Schwerpunkt auf Künstliche Intelligenz

Schwerpunktprogramm "Digitale Welten im Ries" von Rieser Volkshochschulen und Technologie Centrum Westbayern.

Alle sprechen von ihr. Seit der Veröffentlichung von Chat GPT scheint sie über allem zu schweben: die Künstliche Intelligenz. Was bedeutet diese Technologie für unsere Arbeit, was für unseren Alltag? Wer war ELIZA und was hat sie mit Chat GPT zu tun? Wo sind unsere Daten im Netz unterwegs? Sind wir sicher in der digitalen Welt? Wer hat eigentlich die Kontrolle? Was machen meine Kinder in den Sozialen Medien? Was können heutzutage Roboter? All das fragen sich auch die Rieser Volkshochschulen.

Neue Technologien werfen Fragen auf, können verunsichern und im schlimmsten Fall Angst machen. Technologischer Fortschritt verläuft oft sprunghaft, manchmal exponentiell, und trägt damit zu immer schnelleren gesellschafts- und arbeitspolitischen Veränderungen bei, heißt es dazu in einer aktuellen Mitteilung. Was heute gilt, scheint morgen vielleicht schon nicht mehr wahr; Jobs, die heute existieren, werden vielleicht durch technologische Entwicklungen obsolet. Mit seinem berühmt gewordenen Zitat ‚Alles ist Eins.

Außer der 0‘ hat der Computer-Aktivist Wau Holland spielerisch darauf hingewiesen, wie fundamental die Digitalisierung unseren Alltag formen würde. Schon längst ist der digitale Wandel keine Hypothese mehr, sondern eine Realität, die von Experten und Expertinnen als fundamentale gesellschaftsstrukturelle Revolution analog zur Industrialisierung im 19. Jahrhundert verstanden wird. Entscheidend für Erfolg wird in Zukunft weniger die Antwort auf die Frage sein, ob wir digitale Technologien wollen, sondern vielmehr, wie gut wir sie verstehen – Digitalkompetenz ist das Stichwort der Stunde. Wissen über Digitalisierung und das Verständnis von Technologien darf im Kontext der Entwicklung von Digitalkompetenz nicht Privileg einer akademischen Elite sein, sondern muss für alle Bürgerinnen und Bürger unabhängig von Alter oder Bildungsstand zugänglich sein.

Kooperation zwischen Rieser Volkshochschulen und dem TCW

Die Rieser Volkshochschulen Nördlingen und Oettingen in Kooperation mit dem Technologie Centrum Westbayern präsentieren daher im Herbst ein Schwerpunktprogramm zum Thema "Digitale Welten im Ries". Für den sich immer weiter digitalisierenden Alltag bieten zahlreiche Angebote in den Bereichen Künstliche Intelligenz, Robotik, IT-/Datensicherheit, 3D Druck, EDV Grundwissen und digitale Ordnung verständlich aufbereitete Information und die Möglichkeit, praktische Erfahrung zu sammeln. Angebote finden von September bis Dezember 2023 statt und sind für alle Interessierten offen. Weitere Informationen zu den einzelnen Veranstaltungen und Anmeldung unter www.rieser-volkshochschulen.de sowie www.tcw-donau-ries.de. (AZ)