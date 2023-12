Ries

06:00 Uhr

Von Wotans Heer und einem wilden Pferdefuß

In düsteren Winternächten tut sich der Legende nach Unheimliches auf. Zwischen Weihnachten und Heilig Drei König liegen die sogenannten Rauhnächte, wo sich auch in unserer Region mysteriöse Dinge zugetragen haben sollen.

Plus Als die Abende noch lang und der Fernseher noch fern war, erzählten sich die Menschen gruselige Geschichten. An dunklen Winterabenden ging es um das Wilde Heer.

Von Herbert Dettweiler Artikel anhören Shape

Der Herbst und der Winter waren bis vor 70 Jahren noch die Zeit der Geschichten, Sagen und Legenden. Am Kachelofen sitzend erzählten die Alten den Jungen. Kaum einer las Bücher, niemand hatte und brauchte ein Fernsehgerät. Die Zeit vertrieb man sich mit Handarbeiten, Singen und Erzählen im „Rockaliacht“. Je gruseliger die Geschichten waren, umso besser. Da war es dann durchaus üblich, dass sich „verängstigte“ Mädchen von einem „tapferen“ Burschen nach Hause bringen ließen. Geschichten übers „Wilde Heer“ (schwäbisch), die „Wilde Jagd“ (fränkisch) oder „Das G‘jäg“ (bairisch) waren deshalb sehr beliebt.

Die Vorstellung eines gespenstischen Reiters, der im Sturm an der Spitze eines johlenden und lärmenden Heeres durch die Lüfte fährt, ist über das gesamte germanische Gebiet verbreitet. Wodan und Odin stehen weitgehend für diesen „Schimmelreiter“. In Schweden heißt diese Erscheinung heute noch „Odensjaht“ und im Mittelhochdeutschen kommt in Überlieferungen immer wieder das „wuotanes her“ vor. Wodan war der germanische Wind- und Totengott. So heißt das „Wilde Heer“ auch oft „Nachtjagd“. Ursprünglich war Wodan der Anführer der in der Schlacht auf der Walstatt gefallenen Männer und der Hingerichteten, die nach Walhall geführt werden. In christlicher Zeit wurde der Germanengott zum „Teufel“ und seine Gefährten zu Ketzern, Hexen, Zauberern und ungetauft Verstorbenen. Sie alle begleiteten den Schimmelreiter, wenn er bei Sturm und Nebel mit Getöse über den Himmel brauste.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen