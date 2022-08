Vor 200 Jahren wurde die erste geologische Karte des Rieses gezeichnet

1822 erscheint zum ersten Mal eine Landkarte, die das Ries als geologische Einheit anerkennt und darstellt. Zuvor galt die Region wohl nicht als Phänomen.

Das Nördlinger Ries gilt als Lehrbeispiel in der Impaktforschung, das heißt im wissenschaftlichen Bemühen, Einschläge von festen Objekten, die im Weltraum „unterwegs“ sind, auf der Erde und anderen Planeten, den zugehörigen Monden und anderen Strukturen nach Zustandekommen und Auswirkungen zu verstehen. Etwa hundert Jahre lang wurden die im Jahr 1870 formulierten Entstehungstheorien als der eigentliche Beginn der Riesforschung angesehen. Der Zeitraum davor wurde immer sehr lückenhaft, sprunghaft und vage umschrieben. Auf ein interessantes Jubiläum macht der Vorsitzende des Vereins Freunde des Rieskrater-Museums, Dr. Oliver Sachs, aufmerksam. 1822, also vor 200 Jahren, erschien zum ersten Mal eine Landkarte, die das Ries als geologische Einheit anerkennt und darstellt.

Als Kartografie bezeichnet man das Verfahren, den Reisenden über die Lage von Orten in Beziehung zueinander, das Straßennetz, die verschiedenen Geländeformen und den Verlauf von Flüssen und Meeresküsten zu informieren. Hergenommen wurde dafür ein eingeebnetes, verkleinertes und generalisiertes, mit Beschreibungen und Zeichen versehenes Abbild der Erdoberfläche. Die Kartografie ist ein Hilfsmittel der Geografie und der Geologie, aber auch ein selbstständiges wissenschaftliches Betätigungsfeld.

Was Karten früher zeigten

Die „Tabula Peutingeriana“, die vermutlich auf einem antiken Original beruht, ist eine schematische Darstellung des römischen Militärstraßennetzes, nicht ohne Informationsgehalt, aber ohne verlässlichen Maßstab. Die "Cosmographia" des Sebastian Münster ist ein eigenständiges Werk, heute würde man es wohl als Atlas einordnen. Erstmals erschienen 1545 besteht sie aus bildlichen Darstellungen, kartenartigen Zusammenfassungen und Textbeiträgen. Sie beruht weitgehend auf Reiseberichten und anderen textlichen Quellen. Von ihr zu den heutigen Kartenwerken oder gar zu den digitalen Hilfsmitteln, an die wir uns gewöhnt haben, war es noch ein weiter Weg.

Marksteine auf diesem Weg setzte die militärgeografische Entwicklung der Napoleonzeit und einen Wendepunkt auf zivilem Terrain bildet die landesherrlich veranlasste, am Grundsteueraufkommen interessierte Vermessung der damals neu entstandenen oder neu gegliederten Staaten. Hier wurden gezielt zuverlässige Maßstäbe angegeben, Symbole statt Bilder verwendet, standardisierte Farb- und Drucktechniken eingesetzt. Hier begann auch die thematische Diversifizierung. Reisende Kaufleute, eroberungslüsterne Feldherren, Steuerbehörden – jeder Bedarf wurde auf eigene Weise bedient. So auch das Interesse der „Geognosten“, heute würden wir sagen: der Geologen. Hauptsächlich ging es ihnen um die Frage, wo Erz, Kohle oder andere Bodenschätze zu gewinnen waren. Auch der Bau der „in Mode“ kommenden Eisenbahnlinien war gelegentlich von „geognostischen“ Forschungsergebnissen abgängig, zum Beispiel bei der württembergischen Remsbahn und ihrem Übergang vom Jagsttal ins Egertal beziehungsweise ins Ries.

Früher wurde das Ries wohl nicht als geologisches Phänomen begriffen

Es ist schwer zu verstehen, dass eine so markante landschaftliche Besonderheit, wie wir sie heute in Form des Rieskessels zwischen Schwäbischer und Fränkischer Alb erkennen, von den Kartografen der früheren Zeit entweder gar nicht erkannt oder jedenfalls nicht als gesondertes geografisches und geologisches Phänomen begriffen wurde. Es herrschte wohl eine im Wortsinn „oberflächliche“ Betrachtungsweise. Irgendwie standen irgendwo Berge herum und das Wasser floss halt bergab. Wo es eine Brücke gab, gab es auch eine Stadt, und Entfernungen wurden in Wegstunden oder Tagesreisen abgeschätzt und angegeben.

Das „geognostische“ Forschen bezog endlich systematisch den Untergrund mit ein sowie die Frage, wie und warum sich dieser von Ort zu Ort anders darstellte. Am Übergang einer naiven Sicht zu einer rationalen Darstellungsweise steht die „Charte vom Königreiche Bayern“, die der Jurist und leidenschaftliche Geologe Christian Keferstein im Jahr 1821 herstellen ließ und die den Höhenzug des Schwäbisch-Fränkischen Jura als einen einheitlichen Geländestreifen darstellt:

Ausschnitt der "Charte vom Königreiche Bayern" von Christian Keferstein 1821. Das damals noch in Grün gehaltene Jura-Band der Schwäbisch-Fränkischen Alb ist durch das Nördlinger Ries noch nicht unterbrochen. Foto: Repro: Dr. Sachs

1822, also nur ein Jahr später und damit vor nunmehr 200 Jahren, erkannte der gleiche Autor, dass dieser Gebirgszug aus Jurakalk eine merkwürdige Unterbrechung aufweist, bloß mit der Erforschung vor Ort hat er es offensichtlich noch nicht genau genug genommen: Eine blasenartige, nach Nordwesten offene Eindellung, Einbuchtung wäre nach seiner Darstellung das Ries, aber immerhin nimmt er es zur Kenntnis und stellt den Rieskrater auf der „Charte von dem Königreiche Württemberg und dem Grosherzogthume Baden“ erstmals als eigene geologische Besonderheit bildlich auf einer Karte dar.

Ein Ausschnitt ein Jahr später aus der „Charte von dem Königreiche Württemberg und dem Grosherzogthume Baden“, Keferstein (1822), hier wird das Ries bereits als besonderes Gebiet ausgewiesen. Foto: Repro: Dr. Sachs

Vor 200 Jahren wurden Fossilien wissenschaftlich untersucht

Folgende Geognosten verfeinerten dann das Bild. Besondere Ries-Gesteine wurden erkannt und beschrieben, Fossilien wissenschaftlich untersucht sowie Pflanzenstandorte und deren Böden mit den darunterliegenden Gesteinen in Zusammenhang gebracht. Ein Botaniker, Adalbert Schnizlein, und ein Apotheker, Albert Frickhinger aus Nördlingen, haben als Erste eine präzise Rieskarte gezeichnet, die heute jedes Rieser Schulkind als solche erkennen würde. Von der Erforschung der Unterschiede in der Vegetation auf den Böden, die sie im Ries und seiner Umgebung vorfanden, kamen sie zwangsläufig zu einer kartografischen Darstellung einer ganz eigenen geologischen Landschaft. Auf der Grundlage ihrer Feststellungen entwickelten die dann so genannten „Geologen“ ab 1870 die ersten Entstehungstheorien zum Nördlinger Ries: die Gletschertheorie und die Vulkantheorie, die heute wissenschaftshistorische Fußnoten und Anekdoten sind und durch die Impakttheorie abgelöst worden sind. Aber das ist eine andere Geschichte.