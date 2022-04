Ries

Was steckt hinter dem Begriff Unesco Global Geopark?

Plus Durch die neue Auszeichnung erfährt der Geopark Ries weltweite Wertschätzung. Dahinter steckt viel mehr als nur eine eindrucksvolle Naturregion.

Von Verena Mörzl

Im rot gefärbten Sonnenuntergang einen Blick vom knapp 90 Meter hohen Nördlinger Turm Daniel ins Ries zu werfen, gehört nicht nur für Rieserinnen und Rieser zu einem unvergesslichen Erlebnis. Auch die Unesco-Prüfer sind im Oktober in den Genuss gekommen, diese Aussicht zu genießen. Sie erlebten außerdem eine große Auswahl an markanten Punkten des Geoparks: die Ofnethöhlen, den Suevitsteinbruch bei der Alten Bürg und die aus dem Schwabenstein gebaute St. Georgskirche in Nördlingen. Auch in Mönchsdeggingen habe es ihnen gefallen, sagte Geopark-Geschäftsführerin Heike Burkhardt nach dem Besuch der Prüfer. Seit Mittwoch ist nun bekannt: Der Geopark Ries ist offiziell Unesco Global Geopark. Er ist inzwischen mehr als nur eine eindrucksvolle Naturregion, die auf Lehrpfaden, bei Führungen, in Infozentren oder an den Aussichtspunkten erkundet werden kann.

