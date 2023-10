Was steckt hinter dem hellen Lichtpunkt am Himmel?

Die Rieser Sternfreunde erklären, was derzeit am Rieser Himmel zu beobachten ist.

Der Planet Venus leuchtet am Abend- und am Morgenhimmel extrem hell und schon werden Sternwarten und astronomische Vereine, nicht zuletzt die Rieser Sternfreunde, mit Anfragen überhaupt: Was ist für ein heller Lichtpunkt am West- bzw. Osthimmel?

Zur Zeit ist die Venus am Morgenhimmel und markant hell sichtbar. Da gibt es immer wieder Zeitgenossen, die beim Anblick kein Gestirn vermuten, sondern ein Raumschiff oder UFO zu sehen glauben. Und wenn sich Venus allmählich dem Horizont nähert und untergeht, so ist man fest überzeugt, ein Raumschiff hat sich bewegt. Dass nicht nur Sonne und Mond auf- und untergehen, sondern auch die Sterne und Planeten infolge der Erdrotation, ist vielen Mitmenschen gar nicht bewusst. Man spricht zwar vom Abend – und Morgenstern, wenn Venus kurz nach Sonnenuntergang im Westen aufleuchtet oder morgens im Osten vor der Sonne scheint. Dennoch ist Venus kein Stern, keine heiße, selbstleuchtende Gaskugel wie unsere Sonne, sondern unser innerer Nachbarplanet, der unser Zentralgestirn in rund siebeneinhalb Monaten umkreist und von dem sie beleuchtet wird.

Nach Sonne und Mond ist die Venus das hellste Gestirn

Nach Sonne und Mond ist Venus das hellste Gestirn am irdischen Firmament. Wenn weder Mondlicht noch irdische Beleuchtung stören, so sieht man, dass Gegenstände im Venus-Licht sogar Schatten werfen. Schon bald nach Erfindung des Teleskops wurde die Venus ins Visier genommen. Galilei und Simon Marius entdeckten unabhängig voneinander, dass Venus im Fernrohr Lichtgestalten wie den Mond zeigt. Manchmal zeigt sie sich als schmale Sichel, manchmal sieht man sie halb beleuchtet wie den Halbmond, dann wiederum erscheint sie kugelrund.

Im Gegensatz zu Mars, der im Fernrohr auf seiner Oberfläche zahlreiche Details erkennen lässt, leuchtet Venus in grellweißem Licht und verbirgt ihre Oberfläche unter einer dichten, geschlossenen Wolkendecke. Der Venus Globus ist mit 12.104 Kilometer fast genauso groß wie die Erde. Mit einer Bahngeschwindigkeit von 35 Kilometern pro Sekunde läuft Venus in einer nahezu kreisförmigen Bahn in siebeneinhalb Monaten um die Sonne. Alle 584 Tage überholt uns Venus auf der Innenbahn und wechselt damit vom Abendhimmel auf den Morgenhimmel. Stehen Sonne, Venus und Erde in einer Linie, so spricht man von unterer Konjunktion. Selbst in großen Teleskopen sind keine Details auf der hellen Wolkenoberfläche zu erkennen. Deshalb gelang es auch nie durch optische Beobachtungen die Länge eines Venustages zu ermitteln.

Auf der Venus geht die Sonne im Westen auf

Alles war letztlich nur Spekulation. Erst in den Sechzigerjahren des letzten Jahrhunderts gelang es mit Radarechos, die Rotationsdauer der Venus zu ermitteln. Die Radiosignale verrieten dabei auch die Umdrehungszeit des Planeten. Zur großen Überraschung aller dreht sich Venus langsamer um die eigene Achse, als sie für einen Sonnenumlauf benötigt. Außerdem erfolgt die Rotation retrograd, also entgegengesetzt dem allgemeinen Drehsinn in unserem Sonnensystem. Auf Venus geht die Sonne im Westen auf und im Osten unter.